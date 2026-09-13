"الأمن السيبراني" يشارك في "جيسيك جلوبال 2026" ويستعرض تطورات المنظومة الوطنية

دبي في 13 سبتمبر/ وام / يشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بجناح في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال 2026"، الذي تنطلق أعماله في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي يوم 16 سبتمبر الجاري، ويستمر ثلاثة أيام، تحت شعار "سايبر فيرست: النظام الرقمي الجديد".

ويستعرض المجلس خلال مشاركته في الدورة الخامسة عشرة من الحدث، أحدث التوجهات والحلول الوطنية في مجال الأمن السيبراني، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالمياً، وما تفرضه التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتقنيات الناشئة من تحديات وفرص أمام الحكومات والمؤسسات والاقتصادات.

ويضم جناح مجلس الأمن السيبراني أربع مناطق رئيسية تستعرض جوانب مختلفة من الابتكار في مجال الأمن السيبراني، تشمل منطقة التكنولوجيا التشغيلية التي تضم شركات وحلولاً متخصصة في هذا المجال، ومنطقة الذكاء الاصطناعي التي تستعرض مختبر الاختبار والتحقق، وتقنية الهولوغرام، ومشروع سايبر إي 71، والنسيج السيبراني الوطني، وتقنية فيديو برين.

كما يضم الجناح المنطقة الكمية التي تستعرض عدداً من المبادرات والحلول المرتبطة بالأمن السيبراني الكمي، بمشاركة المركز الوطني للتشفير، و"كوانتم غيت"، ومعهد الابتكار التكنولوجي، إلى جانب مصنع الأمن السيبراني.

ويشارك سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في عدد من الجلسات والنقاشات الحوارية ضمن فعاليات "جيسيك جلوبال 2026"، من بينها قمة "سايبر فيرست" للأمن السيبراني.

ويستضيف مجلس الأمن السيبراني خلال الحدث القمة الوطنية للأمن السيبراني الكمي والتمرين السيبراني الكمي العالمي، بما يعكس اهتمام دولة الإمارات بتعزيز الجاهزية للأمن السيبراني في عصر الحوسبة الكمومية والاستعداد للتحديات السيبرانية المستقبلية.

كما يشارك المجلس في المؤتمر العالمي للأمن السيبراني الذي يقام بالتزامن مع فعاليات "جيسيك جلوبال 2026"، فيما يشهد الحدث الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الإستراتيجية في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة.

وتأتي مشاركة مجلس الأمن السيبراني في "جيسيك جلوبال 2026" في إطار جهوده لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الأمن السيبراني، ودعم بناء منظومة رقمية أكثر أمناً ومرونة، بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة ويعزز جاهزية دولة الإمارات للتحديات السيبرانية المستقبلية.