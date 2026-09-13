ريان ملحان لاعب منتخب الريشة يتوج بطلاً لآسيا تحت 17 عامًا

تشينغداو – الصين في 13 سبتمبر/ وام/ حققت رياضة الريشة الطائرة الإماراتية إنجازًا آسيويًا بارزًا، بعدما توج ريان ملحان بلقب بطل آسيا لفردي الناشئين تحت 17 عامًا في البطولة الآسيوية للناشئين، والتي اختتمت منافساتها اليوم في مدينة تشينغداو الصينية.

وقدم ملحان، المصنف الأول في البطولة، أداءً قويًا في المباراة النهائية، ونجح في حسم اللقب أمام المصنف الرابع زان شينج وي من هونغ كونغ الصينية بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 15–5 و15–9، ليتوج بالميدالية الذهبية.

وجاءت الذهبية لتكمل بطولة استثنائية لريان، الذي نجح أيضًا في حصد الميدالية البرونزية في زوجي الناشئين تحت 17 عامًا إلى جانب زميله في منتخب الإمارات آدم جيسلين، ليخرج ريان من البطولة بميداليتين آسيويتين.

وجاء الإنجاز الإماراتي في الصين ضمن المشاركة المدعومة من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تطوير المواهب الواعدة وتحويلها إلى رياضيين قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن الإنجاز ثمرة للاستثمار في المواهب الرياضية الواعدة، ويؤكد أن الاستثمار في المواهب الشابة وفق مسارات واضحة ومستدامة قادر على صناعة أبطال ينافسون على أعلى المستويات القارية والدولية.

وأضاف: "ما تحقق اليوم يمنحنا مزيدًا من الثقة في قدرات أبنائنا، ويحفزنا على مواصلة دعمهم وتوفير البيئة التي تساعدهم على الوصول إلى مستويات النخبة وتحقيق المزيد من الإنجازات باسم دولة الإمارات".