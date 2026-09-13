براند دبي يثري تجربة ضيوف قمة الإعلام العربي 2026 بمبادرات وتجارب إبداعية متنوعة

دبي في 13 سبتمبر/ وام/ يثري «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تجربة ضيوف «قمة الإعلام العربي 2026» بمجموعة واسعة من المبادرات والتجارب الإبداعية التي تحتفي بالمواهب الإماراتية والمشاريع المحلية، وتعكس ما يتميز به المشهد الإبداعي وريادة الأعمال في دبي من تنوع وابتكار، وذلك بالتزامن مع انعقاد النسخة الأكبر في تاريخ القمة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري.

وتتنوع مشاركة «براند دبي» في القمة بين دعم المشاريع المحلية، والاحتفاء بالمواهب الإماراتية، وتقديم تجارب تفاعلية وهدايا مستلهمة من الهوية الوطنية، بما يثري الحدث ويعكس روح دبي الإبداعية.

وقالت شيماء السويدي، مدير «براند دبي»: "نحرص من خلال مشاركتنا في قمة الإعلام العربي على تقديم تجربة تعكس جانباً من التنوع الذي يميز المشهد الإبداعي في دبي، وإتاحة مساحة أمام المواهب الإماراتية والمشاريع المحلية لعرض إبداعاتها ومنتجاتها أمام جمهور واسع من القيادات الإعلامية وصُنّاع القرار والمؤثرين وصُنّاع المحتوى من المنطقة والعالم".

وأضافت: "تمثل الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي منصات مهمة لإبراز قصص النجاح المحلية وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال، ونحرص في «براند دبي» على توظيف هذه الفرص بما يسهم في تعزيز حضورهم والتعريف بما يقدمونه من أفكار وتجارب متميزة".

كما يقدم «براند دبي» في قلب موقع القمة تجربة فنية بصرية عبر شاشة أسطوانية ضخمة، تعرض أعمالاً للفنان العالمي "إل سيد" والفنان والنحّات والمصمم الإماراتي "مطر بن لاحج"، بأسلوب رقمي تفاعلي يجمع بين الفن والحركة والتقنيات الحديثة بما يضفي بعداً إبداعياً على أجواء القمة.

وضمن جهوده المستمرة لدعم المشاريع المحلية وتسليط الضوء على قصص نجاحها، يشارك «براند دبي» في القمة من خلال 11 مشروعاً في قطاع المأكولات والمشروبات من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، يقدمون على مدار أيام القمة مجموعة من أبرز منتجاتهم وتجاربهم لضيوف الحدث.

وتضم قائمة المقاهي المشاركة كلاً من Fynd، وRX Cafe، وAround the Block، وFiks، وOrto Cafe، وEstakanah chai، في حين تشمل قائمة المطاعم كلاً من Spaces، وLate Lounge، وSolenn، وSomewhere، وPeople.

وتقدم المشاريع المشاركة تشكيلة متنوعة من الأطباق والحلويات والقهوة والمشروبات، بما يعكس التنوع الذي يتميز به قطاع المأكولات والمشروبات في دبي، وقدرة المشاريع المحلية على تطوير مفاهيم وتجارب مبتكرة وبناء حضور مميز في الإمارة، وتأتي المشاركة ترجمةً لأهداف مبادرة «بكل فخر من دبي» في دعم المشاريع المحلية ورواد الأعمال، وتسليط الضوء على قصص نجاحهم، وتعزيز حضورهم عبر الدعم الإعلامي.

واحتفاءً بضيوف قمة الإعلام العربي والمتحدثين المشاركين فيها، يقدم «براند دبي» هدية ترحيبية خاصة مستلهمة من شجرة الغاف، الرمز الوطني الأصيل، وما تمثله من قيم العطاء والصمود والانتماء لأرض الإمارات.

وتحتفي الهدية في الوقت ذاته بمشروعين من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، إذ تضم منتجين من محمصة ريلام هما «عسل الغاف»، وهو عسل نقي مستخرج من شجرة الغاف يتميز بمذاقه الخاص، و«قهوة غافة دبي» التي تجمع نفحات عسل الغاف وماء الورد وتوت العليق والشاي الأسود.

كما تضم الهدية «شوكلت الغاف» من «غاناش»، الذي يجمع نكهات مستلهمة من الغاف مع برالين الفستق وشوكولاتة الحليب، لتقدم التشكيلة في مجملها تجربة مستوحاة من عنصر راسخ في البيئة والهوية الإماراتية، وتبرز في الوقت ذاته إبداعات مشاريع محلية نجحت في تطوير منتجات تحمل طابعاً مميزاً.

وفي جانب آخر من مشاركته، يحتفي «براند دبي» بالمشهد الفني الإماراتي من خلال «متجر براند دبي»، الذي يستضيف أعمال أكثر من 10 فنانين إماراتيين، في خطوة تعكس حرصه على تعزيز حضور المواهب الشابة والمشاريع المحلية وإتاحة منصات جديدة لعرض إبداعاتها أمام جمهور القمة.

ويضم المتجر مجموعة من الهدايا والتذكارات التي تستند في تصاميمها إلى أكثر من 30 عملاً فنياً، للفنانين ريم المري، ووديمة بن طوق، وأروى الشامسي، ومريم الشامسي، وموزه الفلاسي، ومريم العبيدلي، وعائشة المدحاني، وعلياء الحمادي، وحمده الشامسي، ورفيعة النصار، وسلامه النعيمي، ومحمد فكري، إلى جانب إتاحة عدد من المنتجات المستلهمة من شجرة الغاف للبيع، تشمل «عسل الغاف» و«شوكلت الغاف»، فضلاً عن تقديم «قهوة غافة دبي» للزوار من خلال باريستا متخصص، بما يعكس تنوع التجارب المحلية التي يقدمها المتجر، ويعزز حضور المواهب المحلية ضمن فعاليات القمة.

ويقدم «براند دبي» ضمن مشاركته في القمة تجربة «دبي ميلودي»، التي تحتفي بالمواهب الموسيقية الإماراتية من خلال عروض حية تجمع بين الهوية المحلية والأساليب الموسيقية الحديثة، بما يضيف بعداً فنياً إلى أجواء القمة ويبرز تنوع المشهد الإبداعي الإماراتي.

وتشارك في «دبي ميلودي» فرقة «أوتار» الموسيقية الإماراتية النسائية، إلى جانب عازفة القانون الإماراتية مريم علي الشالوبي، في عروض تعكس تنوع المواهب الموسيقية المحلية وحضورها في المشهد الثقافي والفني.

كما يقدم «براند دبي» لضيوف القمة، بالتعاون مع «Self-Space Studio»، تجربة تصوير تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعنوان "كن النجم.. تصدّر الغلاف" تتيح لهم الحصول على غلاف شخصي لمجلة «قمة الإعلام العربي» يحمل صورتهم، في إضافة تقنية مبتكرة تثري مشاركتهم في الحدث.

وانطلقت قمة الإعلام العربي من دبي بتوجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2001، تحت مسمى "منتدى الإعلام العربي".

وعملت القمة على مدار نحو 25 عاماً على الإسهام بدور ملموس في تطوير الإعلام العربي والارتقاء بمخرجاته.

وواكبت القمة التحوّل الرقمي السريع وما أثمره من منصات إعلامية جديدة، لتتوسع القمة وتزيد مساحة الحوار، ولتصبح اليوم مظلة تضم 8 منتديات متخصصة، إضافة إلى ثلاث جوائز رئيسية، محافظةً على مكانتها كالحدث الإعلامي الأكبر على مستوى العالم العربي.

وتُعد الدورة الرابعة والعشرين للقمة، التي تُعقد بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، هي الأكبر في تاريخها، إذ تستضيف خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، ما يزيد على 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 400 متحدث من قيادات أهم وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية، في أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية ستضم رموز العمل الإعلامي العربي وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من 23 دولة.

وتضم القمة تحت مظلتها منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، إلى جانب منتديات وفعاليات تقام بالشراكة مع مؤسسات إعلامية عالمية، فضلاً عن جلسات تدريب وورش عمل متخصصة بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم. كما تشمل القمة: جائزة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي للشباب "إبداع"، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.