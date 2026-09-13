عبدالله بن سالم القاسمي يتقبل التعازي في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي

الشارقة في 13 سبتمبر/ وام/ تقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في منزل سموه بضاحية البديع في الشارقة.

وقد تقبل سموه التعازي من الشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيوخ، ومن معالي عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومن أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة، وكبار المسؤولين والمواطنين وأعيان البلاد وأبناء الجاليات.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، داعين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء كل من الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

كما حضر مجلس العزاء، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين والمواطنين.