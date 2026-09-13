طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:07 والمد الثاني عند الساعة 03:27

والجزر الأول عند الساعة 08:41 والجزر الثاني عند الساعة 21:14.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والمد الثاني عند الساعة 00:26 والجزر الأول عند الساعة 17:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 85 25

دبي 41 31 65 30

الشارقة 41 29 70 40

عجمان 39 31 75 40

أم القيوين 40 28 80 35

رأس الخيمة 41 27 80 35

الفجيرة 35 30 85 45

العـين 40 28 65 20

ليوا 41 27 85 15

الرويس 41 29 90 35

السلع 41 30 90 30

دلـمـا 39 32 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 85 50

أبو موسى 38 33 85 50