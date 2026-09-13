"دبي للثقافة" تبحث في النمسا آفاق التعاون في الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة

دبي في 13 سبتمبر / وام / بحثت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” مع “آرس إلكترونيكا فيوتشرلاب” التابع لمركز “آرس إلكترونيكا” في مدينة لينز النمساوية، فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات البحث والتجريب والتكنولوجيا الناشئة، بما يسهم في تطوير منظومة الفنون الرقمية والصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة.

جاء ذلك خلال لقاء شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في “دبي للثقافة”، مع هيدياكي أوغاوا، المدير العام لـ”آرس إلكترونيكا فيوتشرلاب”، ضمن زيارة رسمية لوفد الهيئة إلى النمسا بهدف توسيع التعاون مع المراكز الثقافية والإبداعية الدولية.

وبحث الجانبان إمكانية بناء روابط طويلة المدى وتطوير مبادرة بحثية مشتركة تستشرف مستقبل الفنون الرقمية ودورها في إثراء الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب التطورات التي يشهدها القطاع في ظل تنامي حضور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتأثيرها في الممارسات الفنية والتجارب الثقافية وعلاقة المؤسسات بجمهورها.

وأكد اللقاء أهمية بناء المعرفة وفهم إمكانات التقنيات الحديثة قبل تبنيها، بما يضمن توظيفها بصورة مدروسة تحقق قيمة للفنانين والمؤسسات والجمهور، وتتيح اختبار الأفكار والتقنيات وتطوير نماذج أولية قبل تطبيقها.

واستعرضت السويدي أولويات “دبي للثقافة” ومشاريعها ومبادراتها الداعمة للمجتمع الإبداعي، وسلطت الضوء على “خريطة طريق الفنون الرقمية” و”متحف دبي للفنون الرقمية”، ودورهما في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي.

واطلع وفد الهيئة على نموذج عمل “فيوتشرلاب” ونهجه متعدد التخصصات الذي يجمع بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع، كما قام بجولة في المختبر شملت معرضي “المختبر المستقبلي المفتوح” و”مرحباً بالعوالم”، اللذين يقدمان نماذج فنية أولية وتقنيات تفاعلية وتجارب تشاركية.

ويأتي اللقاء في إطار جهود “دبي للثقافة” للاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في تطوير الفنون الرقمية والواعدة، وفتح مسارات جديدة أمام المواهب والمبدعين، بما يعزز تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي ومكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والابتكار والاقتصاد الإبداعي.