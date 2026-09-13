مكتبة محمد بن راشد تختتم مشاركتها في «كوميك كون الشرق الأوسط 2026»

دبي في 13 سبتمبر / وام / اختتمت مكتبة محمد بن راشد مشاركتها الأولى في “كوميك كون الشرق الأوسط 2026”، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مقدمة تجربة معرفية وتفاعلية جمعت بين القراءة والفنون البصرية والقصص المصورة، واستهدفت جمهور الشباب والمهتمين بالكوميكس والمانغا والروايات المصورة.

وشاركت المكتبة بصفتها راعيا رسميا لـ”ركن القراء”، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة والتفاعل مع الأجيال الجديدة من خلال اهتماماتهم وأنماط المحتوى الأقرب إليهم.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن المشاركة تعكس توجه المكتبة نحو الوصول بالمعرفة إلى الجمهور في المساحات التي تعبر عن اهتماماته، وبناء جسور جديدة مع الشباب بوصفهم شركاء في صناعة المشهد الثقافي والإبداعي ومستقبل المعرفة.

وأضاف أن ترجمة رواية “عالمي” إلى اللغة العربية تأتي ضمن جهود المكتبة لتقديم محتوى عربي ذي قيمة في مجال الكوميكس، وإتاحة هذا النوع الأدبي أمام القراء الشباب بلغتهم الأم، مشيراً إلى أن “مكتبة الشباب” تضم أكثر من 20 ألف كتاب تشمل الروايات والخيال العلمي والفنون والقصص المصورة والكوميكس والمانغا، إلى جانب المصادر والخدمات الرقمية.

واستعرضت المكتبة خلال مشاركتها كتاب “عالمي” المصور باللغة العربية، الذي يجمع بين السرد والكلمة والصورة، ويتناول من خلال تجربة بصرية موضوعات مرتبطة بالمغامرة والطبيعة والمناخ.

كما قدم الفنان الإيطالي جيوفاني ريجانو، رسام كتاب “عالمي”، ورشة تفاعلية حول صناعة القصص المصورة، تناولت مراحل بناء الشخصيات والخلفيات وتطوير الصفحة وتنظيم العناصر البصرية والسردية، وصولاً إلى تحويل الفكرة إلى صفحة مصورة متكاملة.

وتعرف زوار منصة المكتبة خلال المعرض إلى مجموعات “مكتبة الشباب” وخدماتها ومزايا العضوية وإمكانية استعارة الكتب والوصول إلى الكتب الإلكترونية وقواعد البيانات الرقمية، إضافة إلى برامج المكتبة وفعالياتها الثقافية والإبداعية.