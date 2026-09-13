المركز الزراعي الوطني يستعرض مبادراته أمام أكثر من 150 مزارعاً في ليوا

الظفرة في 13 سبتمبر / وام / نظم المركز الزراعي الوطني، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، لقاءً في مجلس ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 150 مزارعاً وعدد من الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، ضمن سلسلة لقاءاته الدورية الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم.

واستعرض اللقاء أبرز مشاريع ومبادرات المركز، وفي مقدمتها شهادة الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية «UAE G.A.P.»، التي ينفذها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ووزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ورفع جودة وكفاءة الإنتاج وتعزيز استدامة العمليات الزراعية.

كما استعرض المركز مشروع «المراكز المتكاملة»، الذي ينفذه بالتعاون مع شركة «سلال» وشركات من القطاع الخاص، لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمزارعين تشمل تسلم المحاصيل وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسهيل عمليات ما بعد الحصاد وتحسين كفاءة التسويق وتعزيز وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق.

وتناول اللقاء «جائزة الأثر المستدام – الفئة الزراعية»، التي أطلقت خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 بالتعاون مع «مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، بهدف تكريم المزارعين أصحاب المبادرات والممارسات ذات الأثر المستدام وإبراز التجارب المتميزة في القطاعين الزراعي والمجتمعي.

وشارك في اللقاء ممثلون عن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، حيث جرى التعريف بدور الجائزة في تحفيز المزارعين على التميز والابتكار وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي.

كما استعرضت شركة «الفوعة»، في ضوء أهمية موسم التمور ومكانة زراعة النخيل في الموروث الزراعي الإماراتي، أبرز برامجها ومبادراتها الداعمة للمزارعين وفرص تطوير وتسويق إنتاجهم من التمور، إلى جانب جهودها في دعم جودة التمور الإماراتية وتعزيز تنافسيتها.

وشهد اللقاء مناقشات حول احتياجات المزارعين والتحديات التي تواجههم، وطرح المشاركون عدداً من الملاحظات والمقترحات للاستفادة منها في تطوير الخدمات والبرامج المستقبلية.

وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن المزارع يمثل الشريك الرئيسي في مسيرة تطوير القطاع الزراعي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى حرص المركز، من خلال هذه اللقاءات، على الاستماع إلى المزارعين والتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتمكينهم وإشراكهم في تطوير الخدمات والحلول الزراعية.

وقال إن هذه اللقاءات تعكس حرص المركز وشركائه على توحيد الجهود والخبرات وتقديم برامج وحلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للمزارعين، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز تنافسيته واستدامته.

ويأتي اللقاء امتداداً لسلسلة اللقاءات والورش التفاعلية التي ينظمها المركز الزراعي الوطني وشركاؤه الاستراتيجيون في مختلف مناطق الدولة، بهدف تعزيز الشراكة مع المزارعين وتطوير الخدمات الزراعية ودعم مستهدفات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في دولة الإمارات.