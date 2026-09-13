"إعلان" تتألق في "اللقايا" و"ملهم" أفضل توقيت بمهرجان العين للهجن

العين في 13 سبتمبر/ وام/ تواصلت اليوم منافسات السباق التمهيدي الثالث لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة منافسات "سن اللقايا" لأبناء القبائل لمسافة 4 كلم.

وافتتحت “إعلان” لمحمد سعيد علي المنصوري المنافسات بتصدر الشوط الأول بزمن قدره 6:05:11 دقيقة، وحصد “ملهم” لمحمد خاتم محمد الشامسي، لقب الشوط الثاني بـ 6:02:09 دقيقة، "أفضل توقيت".

وتألقت "زاخر" لعلي سليم علي العامري في الشوط الثالث بزمن قدره 6:07:51 دقيقة، وفاز “مخلاب” لسالم حمد بن راشد بلقب الشوط الرابع بزمن قدره 6:06:84 دقيقة.

وشهد الشوط الخامس فوز "ترف"، لحمد سعيد بالكيله العامري، باللقب، محققة 6:08:62 دقيقة، وتوّجت “عزامة” لمحمد سعيد علي المنصوري بلقب الشوط السادس بزمن قدره 6:10:76 دقيقة.

وشهد الشوط السابع، فوز “شاهين” لمايد سعيد هلال الخاطري بالمركز الأول، مسجلاً 6:05:14 دقيقة، وانتزعت “أمسية” لسعود سالم حمد العامري لقب الشوط الثامن مسجلة 6:15:27 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط التاسع، عن فوز “دهشة” لحميد سالم مسلم الجنيبي بالمركز الأول محققة 6:09:04 دقيقة، وحصد “ملهم” لعبدالله سعيد مصبح النعيمي لقب الشوط العاشر بـ 6:10:13 دقيقة.

وتوّجت “شعلة” لمحمد سلطان سيف الدرعي، بلقب الشوط الحادي عشر محققة 6:14:11 دقيقة، بينما تفوقت “الشاهينية” لمحمد عبدالله حمود الوهيبي في الشوط الثاني عشر بزمن قدره 6:12:94 دقيقة.

وفاز “الذيب” لخليفة هاشل سعيد النيادي بلقب الشوط الثالث عشر مسجلا 6:08:71 دقيقة، ونجحت “سمحة” لبدر حمد سعيد الجنيبي في الفوز بلقب الشوط الرابع عشر مسجلة 6:15:09 دقيقة، بينما كان لقب الشوط الخامس عشر من نصيب “النادر” لسلطان خاتم محمد الشامسي بزمن قدره 6:12:40 دقيقة.