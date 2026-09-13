محمد الغرير يحصد "جائزة النجمة" في دولية بلجيكا لقفز الحواجز

بروكسل في 13 سبتمبر / وام / أحرز الفارس محمد سعيد الغرير، جائزة المركز الأول، وكأس الصدارة مع الجواد "إيكاروس" في ختام المنافسة الدولية من فئة النجمة، أمس ضمن بطولة "أوبلابييك" ببلجيكا لقفز الحواجز "ثلاث نجوم"، وتزامنت معها أيضاً دولية فئة النجمة، وأخرى من ذات التصنيف للخيول الصغيرة عمر 7 و8 سنوات.

وتابع الغرير نتائجه الإيجابية في عدد من منافسات البطولة، وكان أبرزها الميدالية البرونزية التي أحرزها أمس الأول مع الجواد "دارك ساتيسفاكشن بي إس" في منافسة دولية فئة الثلاث نجوم، قبل أن يقفز مع الجواد "إيكاروس" إلى صدارة المنافسة الدولية من فئة النجمة، مع "إيكاروس" في منافسة دولية بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ1.30 متر.

وجاء فوز الغرير أمس مع الجواد "إيكاروس" في منافسة دولية من جولة واحدة مع جولة للتمايز، على حواجز 1.35 متر، وعبرها 24 مشاركاً دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، وأكملها 10 فرسان دون خطأ أيضا، محققا 32.90 ثانية، بفارق مريح عن زمن المركز الثاني 33.36 ثانية، وأحرزته الفارسة البريطانية أوليفيا سبونر مع "كريزي قيرل".