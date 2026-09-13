"الشارقة للمتاحف" تحتفي باليوم الدولي للغات الإشارة بفعاليات تعزز التواصل المجتمعي

الشارقة في 13 سبتمبر / وام / احتفت هيئة الشارقة للمتاحف باليوم الدولي للغات الإشارة، من خلال مبادرة «لنتعايش معًا»، التي شملت فعاليات وبرامج هدفت إلى تعزيز التواصل المجتمعي، ودعم مشاركة الأشخاص الصم في التجارب الثقافية والمعرفية، بما يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة متحفية دامجة تتيح للجميع فرصاً متكافئة للتعلم والتفاعل والمشاركة.

وانطلقت فعاليات المبادرة أمس في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وتواصلت اليوم في متحف الشارقة العلمي، تحت شعار «بيان حقوق الأشخاص الصم»، بمشاركة الأشخاص الصم وأسرهم ومترجمي لغة الإشارة والمختصين والعاملين في القطاع الثقافي.

وتضمنت الفعاليات جلسات حوارية تناولت حقوق الأشخاص الصم ومفاهيم الإتاحة في المتاحف، وتجاربهم ورؤيتهم لتطوير التجربة المتحفية، إلى جانب جولات إرشادية بلغة الإشارة ودورة تدريبية في أساسياتها.

كما شمل برنامج اليوم الثاني «تحدي العلوم مع العائلات»، الذي جمع بين العلوم والترفيه والتعلم المشترك، واستهدف العائلات التي تضم أطفالاً من ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الترابط الأسري وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى الأطفال وأفراد أسرهم، والتعريف بأهمية لغة الإشارة في التواصل.

وتأتي المبادرة امتداداً لجهود هيئة الشارقة للمتاحف في دعم الأشخاص الصم، حيث أطلقت «لنتعايش معًا» عام 2017، وواصلت تنظيمها سنوياً بالتزامن مع اليوم الدولي للغات الإشارة، إلى جانب تنظيم جولات إرشادية بلغة الإشارة، والمشاركة في أسبوع الأصم العربي، وإطلاق برنامج «المرشد المتميز بلغة الإشارة» لتدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية على الإرشاد المتحفي.

وتواصل الهيئة تطوير برامج الإتاحة وتعزيز استخدام لغة الإشارة في خدماتها المتحفية، وبناء الشراكات مع الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ الثقافة كحق متاح للجميع، وتعزيز حضور الأشخاص الصم ومشاركتهم في الحياة الثقافية.