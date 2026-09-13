"الشارقة الرياضي" يناقش تطوير منظومة رياضة الدراجات

الشارقة في 13 سبتمبر/ وام/ ناقش مجلس الشارقة الرياضي أهداف نادي الشارقة للدراجات ودوره في توسيع قاعدة ممارسة رياضة الدراجات في الإمارة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات ووضع إطار عام لتطوير منظومة هذه الرياضة، بما يعزز التعاون والتنسيق بين نادي الدراجات وأندية الإمارة، وبمتابعة مجلس الشارقة الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده المجلس مع نادي الشارقة للدراجات وأندية الإمارة الشارقة، وذلك في إطار خطته لنشر وتطوير رياضة الدراجات وتوسيع قاعدة ممارسيها على مستوى الإمارة.

حضر الاجتماع الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ راشد بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات، ونائبه الشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، إلى جانب الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، نائب رئيس المجلس، ومحمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الشارقة والبطائح والحمرية وخورفكان ومليحة وكلباء ودبا الحصن.

وأكد الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرياضية في الإمارة لدعم رياضة الدراجات وتطوير برامجها، بما يسهم في استقطاب المزيد من الممارسين والارتقاء بمستوى اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية.