انطلاق النسخة الرابعة من معرض عجمان للاستثمار العقاري غداً

عجمان في 13 سبتمبر / وام / ‎تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنطلق غداً في قاعة الإمارات للضيافة فعاليات النسخة الرابعة من "معرض عجمان للاستثمار العقاري"، وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من أبرز شركات التطوير العقاري، وحضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في القطاع العقاري.

‎وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن تنظيم المعرض للعام الرابع على التوالي يعكس حرص الدائرة على إبراز المقومات الاستثمارية التي تمتلكها الإمارة، واستعراض المشاريع العقارية الواعدة والفرص المتنوعة التي تتيحها عجمان للمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري في المنطقة.

‎وقال إن سوق عجمان العقاري يعد من الأسواق الجاذبة للاستثمار، بفضل تنافسيته العالية والقوانين المرنة والمحفزة للمستثمرين، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والخدمات الحكومية العصرية المتكاملة، التي تعزز سهولة ممارسة الأعمال وتدعم نمو القطاع العقاري في الإمارة.

‎وأشار المهيري إلى أن النسخة الماضية من "معرض عجمان للاستثمار العقاري" استقبلت 4,082 زائراً، وشهدت إبرام 891 صفقة تجاوزت قيمتها الإجمالية 442 مليون درهم، بما يعكس نجاح الحدث وتنامي ثقة المستثمرين ورواد الأعمال بالفرص العقارية في إمارة عجمان.

‎من جانبها، أوضحت عفراء الزعابي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن جدول أعمال النسخة الرابعة يتضمن محاور متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين العقاريين، تتناول استراتيجية استدامة القطاع العقاري، وأهمية توظيف التكنولوجيا في المشاريع العقارية، وبناء المحافظ العقارية المستدامة، إلى جانب منهجية إدارة الأزمات العقارية وعدد من الجلسات الحوارية في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري.

‎وأضافت أن اليوم الأول من المعرض يشهد جلسة افتتاحية بعنوان "استراتيجية مستدامة لإدارة المرافق والأصول"، داعية المهتمين إلى زيارة المعرض والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة، والاستفادة من الجلسات النقاشية والمحاور المطروحة، والمشاركة في السحوبات المخصصة لزوار المعرض.