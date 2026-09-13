حمدان بن زايد يتفقد مشروعات خدمية واقتصادية في غياثي

منطقة الظفرة في 13 سبتمبر/ وام / تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حزمة من المشروعات الخدمية والاقتصادية في مدينة غياثي، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة مسيرة التنمية في مدن منطقة الظفرة، والوقوف على احتياجات سكانها، ودعم مقومات النمو والتطور فيها.

واطلع سموه على مشروع الأراضي الصناعية الجديدة، واستمع إلى شرح حول مكوناته وأهدافه ودوره في دعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية، وتوفير بيئة مناسبة لأصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية في المدينة.

كما تفقد سموه الشارع الرابط بين مدينة غياثي ومدينة زايد، واطلع على أعمال التطوير الجارية، ودور الطريق في تسهيل حركة السكان وتعزيز التواصل بين المدينتين، ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

واستمع سموه، خلال الجولة، إلى شرح قدمه سعادة محمد علي الشدي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، حول المشروعات القائمة وخطط العمل المقبلة، وما تتضمنه من خدمات ومرافق تواكب احتياجات مدينة غياثي وتوسعها.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة العمل على تلبية احتياجات سكان مدن منطقة الظفرة، وتعزيز فرص النمو المستدام، مشيراً إلى أن ما تشهده المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء المنطقة.

وأشار سموه إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في غياثي تأتي ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمختلف مدن منطقة الظفرة، وتعزيز تنافسيتها ومكانتها، بما يواكب تطلعات المستقبل، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة فيها.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين في منطقة الظفرة.