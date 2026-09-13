أنتونيلي يفوز بجائزة إسبانيا الكبرى ويعزز صدارته لبطولة العالم للفورمولا 1

مدريد في 13 سبتمبر / وام / أحرز الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، لقب السباق الرئيسي لجائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم لـ”الفورمولا 1”، بعدما أنهى سباق اليوم على حلبة “مادرينغ” في العاصمة الإسبانية مدريد بالمركز الأول، معززاً صدارته للترتيب العام للسائقين.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق “ريد بُل”، في المركز الثاني، فيما أكمل البريطاني لاندو نوريس، سائق “ماكلارين” وصاحب مركز الانطلاق الأول، منصة التتويج بحلوله ثالثاً، بعدما تأثرت استراتيجيته خلال فترة التوقف في منطقة الصيانة، ما أفقده فرصة تحقيق الفوز.

وشهد السباق أول استضافة لحلبة “مادرينغ” لسباق ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، حيث استثمر أنتونيلي توقيت دخول سيارة الأمان الافتراضية إلى جانب توقف ناجح في منطقة الصيانة لينتزع الصدارة ويحافظ عليها حتى خط النهاية، محققاً فوزه الثامن هذا الموسم.

وحل شارل لوكلير، سائق فيراري، في المركز الرابع، تلاه البريطاني جورج راسل، زميل أنتونيلي في مرسيدس، خامساً، بينما أنهى النيوزيلندي ليام لوسون السباق سادساً، والأرجنتيني فرانكو كولابينتو سابعاً، والأسترالي أوسكار بياستري ثامناً.

كما اضطر البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، إلى الانسحاب بسبب مشكلة في المكابح.

وبهذا الفوز، وسّع أنتونيلي الفارق في صدارة بطولة السائقين إلى 81 نقطة، مواصلاً مسيرته القوية في الموسم الحالي قبل الجولات المتبقية من البطولة.