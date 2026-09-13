"أبوظبي للغة العربية" ينظم أمسية فنية في مسرح المجمع الثقافي

أبوظبي في 13 سبتمبر / وام / نظم مركز أبوظبي للغة العربية أمسية "نسيتونا حبايبنا" احتفاءً بالفنان الإماراتي الكبير جابر جاسم، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في تطوير الأغنية الإماراتية، مستحضراً أبرز المحطّات التي أسهمت في تشكيل مسيرته بالتزامن مع الذكرى الـ25 لرحيله.

واستضاف مسرح المجمع الثقافي الأمسية التي أقيمت عشيّة انعقاد فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لتكرّم بعذوبة الألحان، وجمال الكلمات ذكرى أيقونة فنية أسهمت عبر التلحين والغناء في تشكيل ذاكرة الأغنية الإماراتية؛ إذ عاد الحفل بالجمهور إلى فترة الثمانينيات مقدماً لهم توليفة من اللوحات البصرية، والأجواء الشاعرية التي عبّرت عنها المواد الأرشيفية النادرة، والأفلام القصيرة التي تم عرضها وعرّفت بتاريخ الفنان وسيرته المؤثّرة.

ورَوَت الأمسية وعبر فيلمين قصيرين قصة فنان رائد بحثَ في طيات القصائد عن روح الهوية الإماراتية، وجزالة الكلمة العربية، وتناولت رحلته الفنية الملهمة في القاهرة، وكيف صُقلت ألحانه، واستحدث الكثير من الأعمال التي أثّرت في مسيرة الفنّ الإماراتي.

وأبدعَ كلٌ من الفنانين: أريام، وسلطان السامرائي، وفيصل الساري، وخليفة الحوري، وماجد جميل، وعلي الربيعة، ومحمد سالم، في نسج روائع الأعمال التي خُلدّت في الذاكرة، إذ قدّموا أجمل أغنيات الفنان الراحل.