سياحة عجمان تستعرض إرث الإمارة في سوق السفر العربي 2026

عجمان في 13 سبتمبر / وام/ تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، بمركز دبي التجاري العالمي.
وتستعرض الدائرة رؤيتها السياحية والثقافية وإبراز مقومات الإمارة أمام نخبة من ممثلي قطاع السفر عالميا.
وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن المشاركة تمثل محطة استراتيجية لتعزيز حضور الإمارة كوجهة سياحية متكاملة، وتوسيع شبكة التعاون مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن منصة عجمان ستقدم تجربة ملهمة تجمع بين الإرث التاريخي والتطور السياحي المبتكر، بما يسهم في استدامة نمو القطاع وتعزيز تنافسية الإمارة على خارطة السياحة العالمية.
وتجسد المنصة تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم تجربة سياحية شاملة، بمشاركة واسعة لعدد من الجهات والمنشآت الرائدة.
وام / يعقوب العوضي