سياحة عجمان تستعرض إرث الإمارة في سوق السفر العربي 2026

‎عجمان في 13 سبتمبر / وام/ تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، بمركز دبي التجاري العالمي.

‎وتستعرض الدائرة رؤيتها السياحية والثقافية وإبراز مقومات الإمارة أمام نخبة من ممثلي قطاع السفر عالميا.

‎وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن المشاركة تمثل محطة استراتيجية لتعزيز حضور الإمارة كوجهة سياحية متكاملة، وتوسيع شبكة التعاون مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

‎وأوضح أن منصة عجمان ستقدم تجربة ملهمة تجمع بين الإرث التاريخي والتطور السياحي المبتكر، بما يسهم في استدامة نمو القطاع وتعزيز تنافسية الإمارة على خارطة السياحة العالمية.

‎‎وتجسد المنصة تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم تجربة سياحية شاملة، بمشاركة واسعة لعدد من الجهات والمنشآت الرائدة.

وام / يعقوب العوضي