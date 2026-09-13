منتخبنا لكرة القدم المصغرة يواجه باكستان غدا بكأس آسيا









جاكرتا في 13 سبتمبر/ وام/ يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة نظيره الباكستاني يوم غد في الجولة الثانية من مباريات كأس أمم آسيا المقامة حاليا بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وافتتح منتخبنا مشاركته في البطولة عصر اليوم بالخسارة أمام نظيره السوري 2-5 ضمن المجموعة الثانية.

وأكد سرمد الزدجالي مدير المنتخب أن مواجهة المنتخب الباكستاني غدا مهمة لاستعادة التوازن في المجموعة الثانية بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى، خصوصا أن لاعبي المنتخب قدموا أداءً إيجابيا، في مشوار المنافسة على التأهل إلى بطولة العالم 2027.