اتحاد الرماية يكرّم أبطال كأس البندقية والمسدس الهوائي





الشارقة في 13 سبتمبر/ وام/ اختتم اتحاد الإمارات للرماية مساء اليوم منافسات بطولة كأس الاتحاد للبندقية والمسدس الهوائي 10 أمتار، والتي أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري بنادي الشارقة الرياضي.

وهذه هي البطولة الأولى في الموسم الرياضي المحلي، وشارك فيها 120 رامياً ورامية في فئات الناشئين والناشئات والمبتدئين والمبتدئات تحت 18 عاماً.

وأسفرت منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار للمبتدئات عن صدارة إماراتية في المراكز الثلاثة الأولى لكل من عائشة رائد محمد، وزهراء يوسف حبيب، وكوثر يوسف حبيب، بينما حقق أسد علي من باكستان المركز الأول في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار للمبتدئين، وجاء ثانيا أنس محمد صالح من اليمن، وثالثا زيد تامر طاهر من سوريا.

وتصدرت الإماراتية عائشة باسم محمد منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار للمبتدئات، وجاءت ثانية حال طارق سالم من فلسطين، وثالثة أنمول ياسين من باكستان، بينما حقق موسى طارق مدحت من مصر المركز الأول في مسابقة المسدس الهوائي 10 أمتار للمبتدئين وجاء ثانيا أسد علي من باكستان وثالثا معاذ عبدالرحمن من مصر.

توّج الفائزين سعادة محمد سهيل النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرماية، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي، وحسن الشحي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية، وسعادة عبدالعزيز النومان المستشار الرياضي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة موزة الشامسي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

و توجه الاتحاد بالشكر إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة و نادي الشارقة الرياضي على استضافة وتنظيم المنافسات، وجميع المشاركين والحكام واللجان الفنية والإدارية الذين أسهموا في نجاح الحدث.

وأوضح الدكتور محمد عامر المدير الفني للاتحاد أن البطولة خطوة مهمة لإعداد وتطوير الرماة الناشئين، ومنصة نوعية لاكتشاف المواهب الجديدة وتأهيلها وفق أسس فنية سليمة، لاسيما أنها مخصصة للفئات العمرية تحت 18 عاماً.

ولفت إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً ببرامج اكتشاف الموهوبين، وإعداد الأجيال القادمة، بما يسهم في تعزيز قاعدة الممارسة الرياضية، ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر المميزة لتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.