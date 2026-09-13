عبدالله بن سالم القاسمي يتقبل التعازي في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي

الشارقة في 13 سبتمبر/وام/ تقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر اليوم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في منزل سموه بضاحية البديع في الشارقة.

وقد تقبل سموه التعازي من الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيوخ، ومن كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة، والمواطنين وأعيان البلاد وأبناء الجاليات.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، داعين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء كل من: الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

كما حضر مجلس العزاء، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين والمواطنين.