غرفة عجمان تبحث فرص الاستثمار بألمانيا

عجمان في 13 سبتمبر / وام/‎شاركت غرفة عجمان ضمن وفد دولة الإمارات في فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي–الألماني الذي عُقد في مدينة ميونخ .

‎‎وشملت مشاركة الغرفة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع مسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال الألماني، من بينها لقاء سعادة مروان حسين الشعالي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، مع معالي كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

‎وأكد سعادة مروان الشعالي أن المنتدى سلط الضوء على عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها الطاقة، والصناعات المتقدمة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية الرقمية، وغيرها من القطاعات الواعدة الداعمة لنمو الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

‎وأشار إلى أن غرفة عجمان تواصل العمل على تعزيز حضورها الدولي، وربط مجتمع الأعمال في الإمارة بالأسواق العالمية، وفتح قنوات مباشرة أمام الشركات والمستثمرين لبناء شراكات نوعية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع الخاص واستقطاب استثمارات نوعية إلى إمارة عجمان.

وام / يعقوب العوضي