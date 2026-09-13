فوز مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

لندن في 13 سبتمبر/ وام/ فاز مانشسترسيتي على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، في ملعب أولد ترافولد ضمن مباريات الاسبوع الرابع من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط بالمركز الثالث عشر.

سجل هدف المباراة ايرلينج هالاند في الدقيقة 60.

وضمن الجولة ذاتها فاز برايتون على كوفنتري سيتي 5-0.

وبهذه النتيجة رفع برايتون رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الرابع، وبقي كوفنتري سيتي بلا رصيد من النقاط.