"آسيوي الأثقال" يختار الحكم خالد الظنحاني لإدارة منافسات "آسياد اليابان"

دبي في 13 سبتمبر/ وام/ اختار الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال الحكم الدولي الإماراتي خالد الظنحاني لإدارة منافسات اللعبة في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي-ناغويا 2026”، المقررة خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

وقال الظنحاني إنه سيتم عقد اجتماع فني في العاصمة اليابانية طوكيو لتوزيع مهام الأطقم التحكيمية قبل انطلاق المنافسات في الألعاب الآسيوية، موضحا حرص الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على اطلاع الاتحادات القارية بكافة المستجدات الخاصة بلوائح وقوانين المنافسات، لتثقيف اللاعبين واللاعبات بها قبل انطلاق المنافسات الرسمية.