"أبوظبي للكتاب" يحتفي بفن "الآهلة"

أبوظبي في 13 سبتمبر / وام/ يولي معرض أبوظبي الدولي للكتاب الـ35، اهتماماً كبيراً بالتراث الثقافي والموروث الشعبي، عبر برنامج "ليالي الشعر"، الذي يحتفي هذا العام بفن "الآهلة".

وتجمع هذه الدورة من البرنامج التي انطلقت فعالياتها اليوم الشعراء من مختلف الدول ليشكّلوا مشهداً ثقافياً يعكس مكانة أبوظبي وجهة ثقافية بارزة؛ ويضيئوا على عراقة الموروث الشعري الشعبي لدولة الإمارات، كأحد أبرز روافد اللغة العربية، وليقدم شعراء الفصحى قصائدهم في أمسيات تبرز قيمه الجمالية والوجدانية.

ويستضيف البرنامج نخبة من الشعراء والباحثين والنقاد والإعلاميين في سلسلة غنية ومكثفة من الأمسيات الشعرية والجلسات الحوارية والأدبية على مدار أيام المعرض.

ويحل معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، ضيفاً ضمن أمسية "فسحة وطن"، التي يديرها سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ليقدم معاليه مقاربة عميقة لترابط الهوية بالقصيدة والمكان، بما يعكس مكانة الرمز الوطني في صياغة المشهد الشعري.

ويشهد الجمهور أمسيات شعرية عدة، بدءاً بـ "إيقاعات شعرية"، التي تجمع الشاعرة أسماء الحمادي والشاعر أحمد بخيت، ويديرها الإعلامي عبدالله الكعبي مروراً بـ"مرافئ شعرية"، التي يشارك فيها كل من الشاعرة علا خضارو والشاعر علي لوال، ويديرها الإعلامي محمد عبدالله قاسم، وصولاً إلى "مدارات شعرية"، التي يسلك فيها الشاعر مصعب بيروتيه والشاعرة نجوى عبيدات عوالم شعرية رحبة ضمن جلسة يديرها الإعلامي عبدالله أحمد.

وتقام جلسة "حال الشعر العربي في اللغات الأجنبية" بمشاركة الشاعر الدكتور عمر الراجي وإدارة الشاعرة والمترجمة الدكتورة سارة حواس. كما تلتقي الأصالة والحداثة في أمسية "تجليات نثرية ومقفاة" لترسم ملامح الجيل الجديد، إذ يعتلي المنصة الشاعر عبدالرحمن الحميري، الفائز بلقب أمير الشعراء في موسمه الحادي عشر، والشاعر محمد أبوزيد، في جلسة تديرها الشاعرة نجاة الظاهري.

كما تقام جلسة "الآهلة في اليونسكو"، مع الباحث وخبير الفنون الشعبية مبارك العتيبة، لاستعراض هذا الفن التراثي؛ يحاوره الإعلامي محمد العامري، وفي جلسة بعنوان "قصائد وموسيقى من ثقافات العالم" يلقي الشاعر الهندي محمد مشرف قصائده على أنغام عازف السيتار سراج بالاييل، وتقدم الشاعرة التركية إلتشين سيفغي شوتشين قصائدها مصحوبة بعازف الناي بسام الطرابلسي، وصولاً إلى مصر ليصدح الشاعر أحمد الشهاوي بقصائده يرافقه عازف العود يامن الأعور.

كما يضيء البرنامج على رموز الشعر النبطي والفصيح من خلال جلسات بارزة، منها جلسة "حبيب الصايغ: العطاء رافد متدفق والشعر إرث وطن" وجلسة "الشعر النبطي الإماراتي في عيون الباحثين" بالإضافة إلى جلسة "حين اكتشف الفراهيدي بحور الشعر".

ويمتد "مجلس ليالي الشعر" ليشمل جلسات ثقافية وأدبية متنوعة، ويربط البرنامج الماضي بالمستقبل، من خلال ورش مخصصة للشباب والأطفال.