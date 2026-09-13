عجمان أفضل وجهة سياحية صاعدة بالشرق الأوسط 2026

عجمان في 13 سبتمبر / وام/فازت إمارة عجمان بجائزة "أفضل وجهة سياحية صاعدة في الشرق الأوسط لعام 2026" ضمن جوائز السفر العالمية "World Travel Awards"، و التي أقيمت دورتها الـ33 لمنطقة الشرق الأوسط اليوم في فندق "ون آند أونلي زعبيل" بدبي.

وجاء فوز الإمارة بعد منافسة مع عدد من الوجهات الإقليمية البارزة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن هذا التقدير الدولي يعكس ما حققته عجمان من تقدم نوعي في بناء قطاع سياحي أكثر تنافسية واستدامة، ويؤكد أن الإمارة تمتلك مقومات تؤهلها لترسيخ حضورها بين الوجهات الواعدة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن الجائزة تمثل نقطة انطلاق نحو طموح أكبر، يتمثل في تحويل عجمان من وجهة صاعدة إلى نموذج سياحي مستدام وذكي، يجمع بين التراث وجودة الحياة والابتكار، ويقدم للزائر تجربة تعبّر عن روح الإمارة وهويتها.

وأكد أن الدائرة ستواصل الاستثمار في الإنسان والمكان والتجربة، وتعزيز التكامل بين السياحة والثقافة والإعلام، بما يسهم في ترسيخ هوية عجمان في وجدان زوارها، وخلق قيمة مستدامة لاقتصادها ومجتمعها.

من جهته، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن هذا التكريم العالمي يتوج مسيرة من العمل المؤسسي والتطوير النوعي للقطاع السياحي في الإمارة، استندت إلى رؤية واضحة تنسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتهدف إلى ترسيخ مكانة عجمان وجهة سياحية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الفوز يمثل اعترافاً دولياً بما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية متكاملة، ودافعاً لمواصلة الاستثمار في جاهزية البنية التحتية السياحية، والارتقاء بجودة المنتج السياحي، وتطوير تجارب تواكب المعايير العالمية وتستقطب مزيداً من الزوار والمستثمرين من مختلف الأسواق.

ويأتي هذا التتويج في وقت تواصل فيه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تنفيذ رؤيتها لتطوير المنظومة السياحية في الإمارة، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية ذات الأولوية، من خلال تطوير البنية الفندقية والترفيهية، وتكثيف الجولات الترويجية في الأسواق الاستراتيجية، والمشاركة في أبرز المعارض الدولية المتخصصة في السياحة والسفر.

وأكدت الدائرة أن هذا الاعتراف الدولي يشكل حافزاً لمواصلة العمل على تحقيق نمو مستدام في القطاع السياحي، بما يدعم مستهدفات رؤية "عجمان 2030 " ورؤية "نحن الإمارات 2031".

وتأسست جوائز السفر العالمية عام 1993، وقدمت جوائزها الأولى عام 1994، وتُعرف عالمياً بلقب "أوسكار قطاع السياحة"، وتدار عبر برنامج سنوي عالمي يعرف بـ"الجولة الكبرى"، يضم حفلات إقليمية في مختلف مناطق العالم، تتوج بالنهائي الكبير.

وتعتمد الجائزة منهجية تصويت تجمع بين الجمهور والمتخصصين في قطاع السفر، مع منح المتخصصين المعتمدين وزناً تصويتياً مضاعفاً، إلى جانب تدقيق داخلي للأصوات للتحقق من صحتها، بما يعزز موثوقية النتائج ومكانة الجائزة في صناعة السياحة الدولية.

وام / يعقوب العوضي