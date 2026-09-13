طالب بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي

الشارقة في 13 سبتمبر / وام / قدّم الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي اليوم واجب العزاء إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له شقيقه الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي وذلك في مجلس العزاء بمنزل سمو نائب حاكم الشارقة في ضاحية البديع بالشارقة .وأعرب الشيخ طالب بن صقر خلال الزيارته التي رافقه فيها الشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي والشيخ صقر بن سلطان بن أحمد القاسمي والشيخ أحمد بن سلطان بن أحمد القاسمي وعدد من المسؤولين عن خالص تعازيه وصادق مواساته الي سمو نائب حاكم الشارقة وأبناء وذوي الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.