جامعة محمد بن زايد تثري معرض أبوظبي للكتاب بـ115 إصداراً

أبوظبي في 13 سبتمبر/وام/تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تماشياً مع رسالتها وأهدافها المستمرة في دعم وتفعيل الحراك الثقافي والعلمي والأكاديمي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مشاركاتها الدولية والعالمية.

وقال عبدالعزيز المعمري، مدير إدارة المكتبات في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية إن الجامعة تسجل في نسخة هذا العام حضوراً مميزاً يتضمن تقديم أكثر من 115 إصداراً، من بينها 10 إصدارات جديدة تُعرض لأول مرة خلال هذه الدوره. وتركز الإصدارات المعروضة على مجموعة متخصصة من العلوم، تشمل الفلسفة والدراسات الإسلامية،الدراسات المقارنة واللغة العربية و الدراسات المتخصصة في ترسيخ القيم الإنسانية، وفي مقدمتها التسامح والتعايش.

واضاف المعمري لـ"وام" أن المشاركة تشمل المعروضات والكتب و برنامجاً من الفعاليات اليومية المتنوعة التي تتناول التخصصات الأكاديمية والقضايا الفلسفية، إلى جانب مناقشة القيم الإنسانية والقضايا المجتمعية التي تهم مختلف أطياف المجتمع.