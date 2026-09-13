"الفجيرة للمغامرات" يستعرض تجربة الإمارة في السياحة الرياضية





مكسيكوسيتي في 13 سبتمبر/وام/ استعرض مركز الفجيرة للمغامرات تجربة الإمارة في تطوير سياحة المغامرات والاستفادة من مقوماتها الطبيعية المتنوعة خلال أعمال المؤتمر العالمي الرابع للسياحة الرياضية 2026 في المكسيك.

وشارك مدير المركز عمرو أبو زين الدين في جلسة متخصصة ضمن أعمال المؤتمر سلط الضوء على أهمية تطوير منتجات سياحية مستدامة تنسجم مع طبيعة الوجهة، وتستند إلى معايير السلامة والجودة، مع تعزيز مشاركة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة، بما يحقق التوازن بين تجارب المغامرات الدائمة وتنظيم الفعاليات الرياضية.

كما تناول تجربة مركز الفجيرة للمغامرات في تصميم منتجات سياحية ورياضية تتكيف مع المواسم وتلبي احتياجات الزوار، ومن بينها تجربة الدراجات الجبلية الداخلية خلال فصل الصيف، بما يعزز تنوع الخيارات السياحية وترسيخ مكانة الفجيرة وجهةً رائدةً لسياحة المغامرات والرياضات الجبلية.