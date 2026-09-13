هيئة الفجيرة تختتم دورة الابتكار واستشراف المستقبل

الفجيرة في 13 سبتمبر/وام/ اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دورة «الابتكار واستشراف المستقبل»، التي نظمتها بالتعاون مع معهد آفاق المستقبل للتدريب المهني، بهدف تطوير مهارات كوادرها وترسيخ منهجيات الابتكار والاستعداد للمستقبل في منظومة العمل المؤسسي.

وركزت الدورة على مفاهيم الابتكار والتفكير الإبداعي، وأدوات استشراف المستقبل، وسبل توظيفها في تطوير الأداء ومواكبة التحولات المتسارعة، كما تضمنت تطبيقات عملية تعزز قدرة المشاركين على ابتكار الحلول وتحويل الأفكار المستقبلية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.

وفي ختام الدورة، وزّع سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي للهيئة، شهادات التخرج على المنتسبين، مؤكداً أهمية الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية وتزويدها بالمعارف والمهارات التي تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتدعم مسيرة التميز والابتكار في الهيئة.