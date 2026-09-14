ترامب يقلل من أهمية قيود الذكاء الاصطناعي

دبلن في 14 سبتمبر/وام/ قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،يوم الأحد، من أهمية الحاجة لقيام إدارته بكبح تطوير الذكاء الاصطناعي، منوها بأنه قلق بشأن التنازل عن تفوق أمريكا على الصين في المنافسة بهذا المجال .

وفي حديثه مع الصحفيين خلال رحلة العودة إلى واشنطن بعد زيارته ايرلندا ، أقر الرئيس الأمريكي بالحاجة إلى بعض التنظيم، لكنه لم يقدم أي تفاصيل محددة حول القواعد المحتملة ونسب التحذيرات بشأن تحرك التكنولوجيا بسرعة كبيرة ودون رقابة تذكر إلى "قوى سلبية" لم يحددها.

و أكد ترامب أنه لا يحاول التقليل من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي "سيكون خيرا أكثر منه شراً، وبفارق كبير".

-خلا-