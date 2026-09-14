تواصل البحث عن 129 مفقوداً بعد انقلاب عبارة في بحر جاوة

جاكرتا في 14 سبتمبر/وام/ تتواصل عملية البحث عن 129 شخصاً مفقوداً على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيئ في بحر جاوة

بإندونيسيا أمس.

و بحسب السلطات الأندونيسية تم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث ستة ركاب مع توسع عملية البحث حول آخر موقع معروف للسفينة.

وذكر مسؤولون أن العبارة، التي كان على متنها أكثر من 240 شخصاً، كانت متجهة من سورابايا في شرق جاوة إلى بانجارماسين في محافظة جنوب كاليمنتان، بجزيرة بورنيو، موضحين أن القبطان كان قد أبلغ عن هيجان البحر مع أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار قبل إطلاق نداء استغاثة، مفيدا بأن العبارة أخذت تميل،قبل الإبلاغ عن انقلابها لاحقاً.

-خلا-