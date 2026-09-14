زفيريف يواصل التألق ويتوج بطلاً لأمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 14 سبتمبر/ وام/ أحرز الألماني ألكسندر زفيريف لقب فردي الرجال في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات "الجراند سلام" الأربع لهذا الموسم، بعد فوزه على الأمريكي بن شيلتون بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب آرثر آرش في نيويورك وجاءت نتائجها 6-3 و7-6 و6-2.

وجاء تتويج زفيريف بعد أداء متوازن فرض خلاله أفضليته في معظم فترات اللقاء، إذ حسم المجموعتين الأولى والثانية بفضل قوة إرساله ونجاحه في استثمار الفرص الحاسمة، قبل أن يعود شيلتون إلى أجواء المباراة بفوزه بالمجموعة الثالثة، إلا أن اللاعب الألماني استعاد زمام المبادرة سريعاً، وأنهى المواجهة بحسم المجموعة الرابعة، ليظفر باللقب.

ويمثل هذا التتويج أول ألقاب زفيريف في بطولة أمريكا المفتوحة، والثاني له في بطولات "الجراند سلام"، بعد تتويجه في وقت سابق من الموسم الحالي بلقب بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس"، ليعزز بذلك حضوره بين أبرز لاعبي العالم في عام 2026.

في المقابل، قدم شيلتون، الذي خاض أول نهائي له في إحدى بطولات "الجراند سلام"، أداءً لافتاً طوال البطولة، ونجح في مجاراة منافسه خلال فترات من المباراة، إلا أن خبرة زفيريف رجحت كفته في اللحظات الفاصلة.

واختتم زفيريف البطولة بسلسلة من العروض القوية، ليضيف لقب أمريكا المفتوحة إلى إنجازاته هذا الموسم، ويؤكد استمراره في المنافسة على أكبر الألقاب في كرة المضرب العالمية.