فريق عجمان التطوعي ينظم ملتقى المرأة الإماراتية

عجمان في 14 سبتمبر/ وام/ برعاية وحضور معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، نظّم فريق عجمان التطوعي، فعاليات "ملتقى المرأة الإماراتية"، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، واستلهاماً لشعار "بنظهر الأقوى والأفضل" الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

واطلع معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي خلال جولة تفقدية في المعرض المصاحب للملتقى المقام في قاعة الزهراء بجمعية أم المؤمنين في عجمان، على أجنحة المؤسسات والشركات الداعمة، والأعمال الإبداعية المشاركة في المعرض الفني.

ووجه الدكتور محمد حمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، الشكر إلى معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي على رعايته وحضوره الملتقى، موضحا أن تنظيمه يأتي احتفاءً بالإنجازات الاستثنائية للمرأة الإماراتية وتقديراً لدورها المتنامي في مسيرة التنمية الوطنية وصناعة المستقبل.

وأكد أن المرأة الإماراتية تواصل مسيرتها بثقة واقتدار لتغدو نموذجاً مشرفاً للمرأة العربية، مشيراً إلى أن الملتقى يتجدد فيه الفخر والاعتزاز بنساء الإمارات كشريكات أساسيات في مسيرة البناء والتنمية وصانعات للإنجاز.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية استضافت نخبة من الإماراتيات الملهمات والرائدات، سلطت الضوء على المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مختلف القطاعات التنموية، إلى جانب مناقشة أثر التمكين في تحويل الفرص إلى إنجازات مستدامة، إضافة إلى مجموعة من الفقرات التفاعلية.

وثمّنت المشاركات دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في قدرات المرأة ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وكرم معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، في ختام الملتقى، عددا من رائدات العمل النسائي في الدولة والمتحدثات في الجلسة الحوارية، والجهات الراعية والشركات والمؤسسات المشاركة، إضافة إلى تكريم الفنانات التشكيليات اللواتي أسهمن في إثراء المعرض الفني المصاحب.