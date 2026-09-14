تعاون بين "سكينة" و"بيك لوجيك" لاستكشاف تقنيات التحفيز المغناطيسي المخصص للدماغ

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ وقعت "سكينة"، الشبكة الرائدة في مجال الصحة النفسية التابعة لشركة "صحة" وإحدى شركات مجموعة "بيورهيلث"، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة "بيك لوجيك" الأمريكية المتخصصة في برمجيات التقنيات الطبية المتقدمة، بهدف استكشاف حلول مبتكرة لدعم تشخيص وعلاج اضطرابات الصحة النفسية والعصبية، وتعزيز الرعاية الشخصية الدقيقة من خلال توظيف تقنيات حديثة في علوم الأعصاب.

وسيعمل الجانبان، بموجب المذكرة، على تصميم دراسات بحثية إكلينيكية لتقييم كفاءة تقنية "التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة والمخصص للفرد"- "PrTMS®"، التي طورتها "بيك لوجيك" وتُستخدم في عدد من المراكز الطبية حول العالم.

وتركز الدراسات والأبحاث المشتركة على تقييم فعالية التقنية في عدد من الحالات، من بينها اضطراب طيف التوحد "ASD"، وإصابات الدماغ الرضحية "TBI"، والارتجاج، واضطراب الاكتئاب الرئيسي "MDD".

كما يشمل التعاون استخدام تحليل "بيك لوجيك" الطيفي لتخطيط كهربية الدماغ "sEEG"، إلى جانب توفير تدريب تخصصي لفرق العمل على منصات البرمجيات والمواد العلمية ذات الصلة، بما يدعم بناء تعاون أكاديمي وإكلينيكي، ويعزز تبادل المعرفة وتطوير الممارسات القائمة على الأدلة.

وقال الدكتور زين اليافعي، المدير التنفيذي لـ"سكينة"، إن الشراكة مع "بيك لوجيك" تؤكد التزام "سكينة" بتبنّي أحدث الابتكارات في علوم الأعصاب داخل دولة الإمارات، مشيراً إلى أن استكشاف تقنيات التحفيز المغناطيسي المتقدمة ضمن مسارات بحثية سريرية يهدف إلى دعم نهج علاجي أكثر دقة للمرضى، بما ينعكس على جودة حياتهم ويسهم في تعزيز منظومة الابتكار الصحي في أبوظبي.

من جانبه، قال كيفن تي مورفي، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "بيك لوجيك"، إن الشركة تفخر بالشراكة مع "سكينة" لاستكشاف تطبيق نهجها العلاجي "PrTMS®" في دعم الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحّد، معرباً عن تطلعه إلى العمل جنباً إلى جنب مع فريق من الخبراء الذين يشاركون الشركة التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية مبتكرة ومتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى في دولة الإمارات وخارجها.

وتوفر "سكينة" حالياً تقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة ضمن خدماتها في مجال الصحة النفسية، وهي خيار علاجي غير جراحي ولا يعتمد على الأدوية، ويمكن استخدامه للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاج الدوائي، بما يوفر أساساً سريرياً قائماً يدعم هذا التعاون.