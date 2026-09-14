تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.5%

عواصم في 14 سبتمبر/ وام/ تراجعت أسعار ⁠الذهب على نحو طفيف، اليوم الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب، بحلول الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4327.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل انخفاضا لثالث أسبوع على التوالي يوم الجمعة الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو واحد بالمئة إلى 4368.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة ​1.1 بالمئة إلى 63.75 دولار للأوقية اليوم "الاثنين"، وانخفض ⁠البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1782.50 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1290.36 دولار.