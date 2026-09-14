شرطة أبوظبي تعزز جاهزية الشباب للمستقبل ضمن برنامج "غطاريف"

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مجلس شباب شرطة أبوظبي، خلال مشاركتها في فعاليات برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف"، الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب، محاضرات توعوية وإرشادية في كليات التقنية العليا، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الشباب للمستقبل وتمكينهم بالمعارف والمهارات وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن

استهدفت المحاضرات 310 من الشباب والشابات، بواقع 210 مشاركين في مدينة أبوظبي و100 مشارك في مدينة العين.

وأكد الرائد خالد محمد النعيمي، رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، أن مشاركة شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في البرنامج تجسد الحرص على تعزيز الوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، وتمكينهم بالمهارات التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، باعتبارهم شركاء أساسيين في تعزيز الأمن والسلامة وخدمة الوطن والمجتمع والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

وشملت المحاضرات، التي عقدت بمشاركة عدد من الجهات والتخصصات الشرطية، موضوعات السلامة المرورية، والوقاية من الجرائم الإلكترونية والمخاطر الرقمية، والاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، والأمن والسلامة والعمل التطوعي، إلى جانب عدد من محاور "الأجندة الوطنية للشباب 2031"، بما يسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز قيم المبادرة والمسؤولية والهوية الوطنية لديهم.