"سبيس 42" و"فياسات" توقّعان اتفاقية ملزمة للتأسيس المشترك لـ"إكواتيس"

باريس في 14 سبتمبر/ وام/ أعلنت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بحضور راسخ على المستوى العالمي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و"فياسات"، الشركة العالمية العاملة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والاتصالات الآمنة والمدرجة في بورصة ناسداك، عن توقيع اتفاقية ملزمة خلال أسبوع الأعمال الفضائية العالمي في باريس لتأسيس "إكواتيس" رسمياً.

وستشكّل "إكواتيس" منصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية، تدعم توسيع نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول وتوفير طبقة تغطية إضافية في المناطق التي لا تستطيع الشبكات الأرضية الوصول إليها، بما في ذلك فجوات التغطية في المناطق الحضرية المأهولة.

وعند استكمال تأسيس "إكواتيس"، ستقدم "سبيس 42" و"فياسات" مساهمات رأسمالية أولية مشتركة بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وتتسارع وتيرة تطوير الكوكبة الأولية بالتزامن مع توقيع اتفاقية لزيادة التمويل المشترك.

ومن المتوقع، عند استكمال تأسيس "إكواتيس"، تعيين "فياسات" مقاولاً رئيسياً للتكنولوجيا لدى الشركة.

ويأتي تأسيس الشركة في ظل النمو المتسارع للطلب العالمي على خدمات الاتصال المتنقل المدعومة بالأقمار الاصطناعية، مدفوعاً بالتطور الذي تتيحه معايير شبكات الاتصالات غير الأرضية، والتي تمكّن الهواتف الذكية التقليدية والأجهزة المتصلة من الوصول إلى شبكات الأقمار الاصطناعية.

ومن المتوقع أن يتوسع سوق الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصالات المتنقلة المتقدمة عبر الأقمار الاصطناعية بصورة كبيرة خلال العقود المقبلة.

وفي هذا السياق، تتمتع "سبيس 42" و"فياسات" معاً بنطاق انتشار عالمي غير مسبوق، بفضل علاقاتهما التجارية مع أكثر من 400 مشغّل لشبكات الهاتف المحمول حول العالم، وامتلاكهما أكبر حصة متاحة لنشر خدمات الاتصال المباشر من طيف خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية المنسّق عالمياً، بما يزيد عن 100 ميغاهرتز، ما يوفر قاعدة فريدة وقابلة للتوسّع لدعم هذا النمو.

وصُمّمت "إكواتيس" لدعم الاتصال المباشر بين الأقمار الاصطناعية والهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء وغيرها من الأجهزة والمحطات الطرفية، بما يتيح لمشغّلي شبكات الهاتف المحمول تقديم خدمات الصوت والرسائل النصية والبيانات في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية الشبكات الخلوية أو تكون فيها هذه الشبكات محدودة الانتشار.

وتستند الاتفاقية إلى العمل الذي أنجزته "سبيس 42" و"فياسات" في مجال التصميم الفني للأقمار الاصطناعية وتصنيعها، إلى جانب التقدم المحرز على مستوى المنظومة في التكامل السلس مع الشبكات الأرضية، ووضع معايير التشغيل البيني، والاستفادة من آراء عدد من مشغّلي شبكات الهاتف المحمول والمشاركين في المنظومة.

وتمثّل الاتفاقية المرحلة التالية من دور الشركتين كمؤسسيْن مشاركيْن لـ"إكواتيس"، والذي أُعلن عنه للمرة الأولى في مارس 2025، عندما بدأتا إجراء دراسات فنية وتجارية مموّلة حول البنية التحتية المشتركة لشبكات الاتصالات غير الأرضية، قبل أن يعلنا في سبتمبر 2025 عن نيتهما لتأسيس "إكواتيس".

وتعتمد "إكواتيس" نموذج شركة أبراج الاتصالات، وهو نهج أثبت نجاحه في تمكين قطاع الاتصالات المتنقلة الأرضية من التوسّع بكفاءة، من خلال مشاركة البنية التحتية الموحّدة و/أو المشتركة بين جميع المشغّلين أو عدد كبير منهم.

وستوفّر "إكواتيس" طبقة مشتركة ومحايدة تشمل الأقمار الاصطناعية والبنية التحتية الأرضية، بما يتيح للمشاركين في المنظومة، من خلال مشاركة البنية التحتية بدلاً من تكرارها، خفض متطلبات رأس المال وتسريع نشر الخدمات وزيادة توافرها، مع الحفاظ على استقلالية علاقاتهم مع العملاء وعملياتهم التجارية، كما يمكن للمشغّلين المشاركين من حاملي التراخيص تحقيق كفاءة أعلى في التكلفة مقارنةً بما قد يتمكن كل منهم من تحقيقه ضمن نطاق تغطيته الجغرافية و/أو التراخيص الممنوحة له لاستخدام الطيف الترددي، بما قد يضاهي أو يتجاوز حتى أكبر الكوكبات المنفردة.

ويتيح النموذج لعدة مشغّلين استخدام المنصة ذاتها مع احتفاظ كل منهم بحقوقه في ترخيص الطيف الترددي وقاعدة عملائه وعلاقاته التجارية.

وصُمّم نموذج الأعمال ليكون مفتوحاً، بما يتيح انضمام المزيد من حاملي تراخيص الطيف الترددي ومشغّلي الأقمار الاصطناعية إلى الكوكبة، التي تدعم مستويات عالية من تجميع الطيف الترددي والتنسيق والتعاون.

وتمثّل الكوكبة الأولية المرحلة الأولى من بنية مصمّمة للتوسّع لتضم ما يصل إلى 2,800 قمر اصطناعي موزّعة على 60 مستوى مدارياً وثلاثة ارتفاعات مدارية، ما يتيح زيادة كثافة الكوكبة مع نمو الطلب دون الحاجة إلى إعادة تصميمها.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في سبيس 42، بهذه المناسبة، إن "إكواتيس" تبدأ انطلاقتها الفعلية مع توقيع هذه الاتفاقية، فللمرة الأولى، يتبنّى قطاع الأقمار الاصطناعية نهج قطاع الاتصالات المتنقلة في بناء البنية التحتية، من خلال منظومة مشتركة وقابلة للتشغيل البيني وقائمة على المعايير، ومصمّمة لخدمة مليارات الأجهزة بدلاً من ملايين المشتركين.

وأضاف أن القدرات النوعية التي تتمتع بها كل من "سبيس 42" و"فياسات" تكاملت لتشكّل معاً منظومة لا نظير لها في قطاع الفضاء.

من جانبه، قال مارك دانكبرغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فياسات"، إنه يتم العمل على تأسيس فئة جديدة من البنية التحتية للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصالات المتنقلة المتقدمة عبر الأقمار الاصطناعية على مستوى العالم، مدعومة بأصول فريدة من الطيف الترددي، والتزامات رأسمالية كبيرة، ونموذج أعمال أثبت قدرته على دعم توسّع قطاع الاتصالات المتنقلة.

وأضاف أن استكمال تأسيس "إكواتيس" يعكس الثقة المشتركة بالقيمة الإستراتيجية والجدوى المالية طويلة الأمد لهذا المشروع، وقدرته على دعم سوق الاتصالات غير الأرضية سريعة النمو، بما يشمل خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية عبر شبكات الاتصالات غير الأرضية، وخدمات الاتصالات المتنقلة المتقدمة عبر الأقمار الاصطناعية، من خلال إنشاء منظومة قائمة على أحدث التقنيات، وتوفير آليات تتيح الوصول المحايد والمشترك والموثوق إلى البنية التحتية.

وأوضح أن "إكواتيس" ستساهم في تسريع الابتكار في مجال الاتصال المدعوم بتقنيات الفضاء، وإرساء بنية قابلة للتوسّع والتشغيل البيني، مصمّمة لدعم منظومة متكاملة من المشاركين، بما يتيح لهم حرية الاختيار والاستفادة من وفورات الحجم، ويوفّر فرص نمو مجدية وعوائد جاذبة للمستثمرين والشركاء.

ومن المتوقع أن يعتمد تمويل الشركة على مزيج من المساهمات الرأسمالية للمؤسسين، ومساهمات رأسمالية من أطراف ثالثة، ومصادر التمويل بالدين، كما يُتوقع أن يوفّر النموذج للمستثمرين في رأس المال عوائد تتماشى مع عوائد مشاريع البنية التحتية، مع إمكانية ارتفاع قيمة استثماراتهم، فيما ستتيح جولات الطرح الرأسمالي المرحلية انضمام المزيد من الشركاء الإستراتيجيين والماليين مع توسّع المنظومة، ولن يُشترط على حاملي التراخيص الإضافيين الاستثمار في المنظومة للاستفادة منها.

وتتمتع الشركتان المؤسستان ضمن هذه الشركة الجديدة بإمكانات واسعة تدعم توسّع المنظومة، إذ تمتلك "سبيس 42" حقوقاً منسّقة لاستخدام الطيف ضمن النطاق الترددي العريض في أكثر من 160 سوقاً، إلى جانب علاقات مع مشغّلي شبكات الهاتف المحمول تساهم في توسيع النطاق التجاري للمنصة.

ومن المتوقع تعيين "فياسات" مقاولاً رئيسياً للتكنولوجيا، كما تمتلك حقوقاً منسّقة لاستخدام طيف خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية ضمن النطاق الترددي العريض عالمياً والنطاق الترددي S في أوروبا.

وتمتلك "سبيس 42" و"فياسات" معاً اتفاقيات تجارية مع أكثر من 400 مشغّل لشبكات الهاتف المحمول حول العالم، فضلاً عن الإمكانات التقنية وإمكانية تشغيل أكثر من 100 ميغاهرتز من طيف خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية المنسّق عالمياً، لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة المتقدمة عبر الأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية عبر شبكات الاتصالات غير الأرضية.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم سوق الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية عالمياً بين 30 و70 مليار دولار بحلول عام 2040، مدعوماً في مراحله الأولى بإدراج دعم الاتصالات غير الأرضية ضمن الإصدار السابع عشر من معايير برنامج شراكة الجيل الثالث 3GPP، التي تشكّل الأساس التقني لشبكات الهاتف المتحرك حول العالم، مع خطط لتعزيز هذا التكامل بصورة أكبر في الإصدارات المستقبلية.

وعند استكمال تأسيس "إكواتيس"، ستلتزم كل من "سبيس 42" و"فياسات" بتقديم مساهمة رأسمالية أولية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تضيف "سبيس 42" مساهمة أخرى بقيمة 200 مليون دولار ضمن جولة تمويل رأسمالي مستقبلية مفتوحة أمام مستثمرين من أطراف ثالثة، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لمساهمات الشركتيْن إلى مليار دولار.

ويظل تأسيس المشروع المشترك وشراء الكوكبة وإبرام الاتفاقيات النهائية ذات الصلة رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وتعيين "فياسات" مقاولاً رئيسياً للتكنولوجيا.

وتعتزم الشركتان الإعلان عن المزيد من المستجدات مع تقدّم "إكواتيس" نحو استيفاء هذه الشروط.