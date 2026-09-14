سالم بن سلطان يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي

الشارقة في 14 سبتمبر/ وام/ قدّم المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، واجب العزاء إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له شقيقه الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنزل سمو نائب حاكم الشارقة في ضاحية البديع بالشارقة.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى سمو نائب حاكم الشارقة وأبناء وذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.