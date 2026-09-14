"الإمارات للدراجات" يحقق إنجازا مزدوجا في كندا وإيطاليا

عواصم في 14 سبتمبر/ وام/ توج المكسيكي إسحاق ديل تورو، دراج فريق الإمارات إكس آر جي، بلقب سباق الجائزة الكبرى للدراجات في مونتريال بكندا، بعد فوزه بالمركز الأول في النسخة التي أقيمت أمس، فيما أكمل زميله الأمريكي براندون مكنولتي منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث.

وحسم ديل تورو الفوز بعد تفوقه على الفرنسي بول سيكساس، دراج فريق ديكاتلون سي إم إيه سي جي إم، في سباق ثنائي نحو خط النهاية، ليحقق انتصارًا جديدًا لفريق الإمارات إكس آر جي في السباق الكندي.

ويعد هذا الفوز الخامس على التوالي لفريق الإمارات في سباق مونتريال، بعدما احتكر الفريق ألقاب النسخ الخمس الأخيرة، حيث سبق أن توج باللقب كل من السلوفيني تادي بوجاتشار والبريطاني آدم ييتس، إضافة إلى مكنولتي الذي أحرز لقب العام الماضي.

وجاء مكنولتي في المركز الثالث بفارق 27 ثانية عن ديل تورو، لتشهد منصة التتويج في مونتريال حضور دراجين من فريق الإمارات.

ورفع الفوز رصيد فريق الإمارات إكس آر جي إلى 73 انتصارًا هذا الموسم، ليواصل تصدره لترتيب فرق العالم للاتحاد الدولي للدراجات.

من جانبه حصد الفرنسي بينوا كوزنفروي، دراج فريق الإمارات، المركز الثالث في سباق تروفيو ماتيوتي، ليختتم أمس أسبوعًا إيجابيًا من السباقات في إيطاليا، بعدما حقق قبل أيام أول فوز في مسيرته على الأراضي الإيطالية.

وأنهى كوزنفروي السباق الذي امتد لمسافة 195 كيلومترًا ضمن مجموعة كبيرة من المتنافسين، قبل أن يطلق سرعته في الأمتار الأخيرة ويحقق المركز الثالث في ختام سريع للسباق بمدينة بيسكارا.

وذهب الفوز إلى ساكارياس كولر لولاند، دراج فريق أونو إكس موبيليتي، بزمن قدره 4 ساعات و29 دقيقة و13 ثانية، فيما جاء لودوفيكو كريشيولي، دراج فريق بولتي فيزيت مالطا، في المركز الثاني بالتوقيت نفسه.

وجاءت نتيجة كوزنفروي بعد أيام قليلة من فوزه بسباق كوبا ساباتيني، محققًا أول انتصار في مسيرته بإيطاليا، ليواصل تقديم مستويات قوية خلال مشاركته في سلسلة من سباقات اليوم الواحد في إيطاليا.