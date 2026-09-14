"تريندز" يطلق أكثر من 18 إصدارًا خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ يشارك مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" في فعاليات الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويستمر حتى 18 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "لنقلب الصفحة ونقرأ العالم".

وأكد محمد سالم السالمي مدير عام مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، أن المشاركة في فعاليات المعرض تهدف إلى إيصال البحوث العلمية لأكبر شريحة من الخبراء والباحثين والمفكرين، وصناع القرار، وليس لمجرد التواجد وعرض المنشورات في المعرض فقط.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أنه تم خلال هذه المشاركة إطلاق أكثر من 18 إصدارًا في مختلف المجالات من أبرزها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والذي يعد الركيزة الأساسية لكافة القطاعات في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه تم إطلاق أكثر من 3 إصدارات للذكاء الاصطناعي، وكلها مترجمة باللغة الإنجليزية.

وأشار السالمي إلى أن تنوع العارضين من مختلف دول العالم أهم ما يميز معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ويوسع من تنوع المشاركات، لتأكيد بصمته المميزة.