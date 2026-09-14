لوري يتوج بلقب أيرلندا المفتوحة ويقترب من نهائيات “السباق إلى دبي” للجولف

دبلن في 14 سبتمبر/ وام/ توج الأيرلندي شين لوري بلقب بطولة أمجين أيرلندا المفتوحة، محققاً رقماً قياسياً بفارق 11 ضربة عن أقرب منافسيه، ليحصد لقبه السابع في جولة دي بي ورلد للجولف، ويعزز موقعه في تصنيف "السباق إلى دبي"، مقترباً من حجز مقعده في نهائيات الموسم التي تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر المقبل.

وأنهى لوري، الفائز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف عام 2019، منافسات البطولة التي أقيمت على ملعب ترامب الدولي في دون بيج برصيد 23 ضربة تحت المعدل، فيما جاء الأمريكي باتريك ريد والتشيلي خواكين نيمان في المركز الثاني برصيد 12 ضربة تحت المعدل لكل منهما، بينما حصل البطل الأيرلندي على جائزة مالية تجاوزت مليون دولار أمريكي.

وأعاد هذا التتويج ذكريات لوري مع البطولة ذاتها، بعدما سبق له إحراز لقب أيرلندا المفتوحة عام 2009 عندما كان لاعباً هاوياً، ليكرر الإنجاز بعد نحو 17 عاماً، ويحصد 835 نقطة جديدة في تصنيف "السباق إلى دبي"، ما رفع رصيده إلى 1294 نقطة ودفعه إلى المركز الـ17 في الترتيب.

من جهته، عزز الأمريكي باتريك ريد صدارته لتصنيف "السباق إلى دبي" للجولف، بعدما رفع رصيده إلى 3423 نقطة عقب حصوله على المركز الثاني في البطولة، فيما يحتل روري ماكلروي، حامل لقب "السباق إلى دبي"، المركز الثاني في التصنيف برصيد 2583 نقطة، بعد أن أنهى المنافسات في المركز الـ41.

وساهم فوز لوري في تعزيز فرصه للتأهل إلى نهائيات موسم جولة دي بي ورلد، التي تقام في دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف "السباق إلى دبي" إلى المرحلة الأولى من النهائيات عبر بطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، والتي تشهد تتويج بطل الموسم.

وتعد بطولة أمجين أيرلندا المفتوحة، البطولة رقم 34 ضمن منافسات "السباق إلى دبي" هذا الموسم من أصل 42 بطولة، والثالثة ضمن سلسلة "باك 9"، حيث تتواصل المنافسة بين نجوم العالم لحجز بطاقات التأهل إلى نهائيات الموسم في دولة الإمارات.