شركة "زاخ" تطلق منشأة لتصنيع الألواح الشمسية في رأس الخيمة 

رأس الخيمة في 14 سبتمبر/ وام/ أطلقت شركة زاخ للطاقة المتجددة والتصنيع الهندسي، منشأتها لتصنيع الألواح الشمسية وحلول الطاقة الشمسية المدمجة في المباني بمناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، بهدف تلبية احتياجات الأسواق في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وتمتد المنشأة على قطعة أرض بمساحة 30,000 م² في منطقة الغيل الصناعية، وتختص بتصنيع الألواح الشمسية وحلول الواجهات المدمجة بالطاقة الشمسية والمصممة حسب الطلب، بطاقة إنتاجية سنوية حالية تبلغ 600 ميغاواط من الألواح الشمسية، إلى جانب ما يصل إلى 500,000 م² من حلول الواجهات المدمجة بالطاقة الشمسية.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن منشأة زاخ تضيف قدرات تصنيعية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة إلى منظومة رأس الخيمة الصناعية المتنامية، وفي ظل التطور المستمر للطلب على حلول الطاقة النظيفة في المنطقة يتيح تعزيز قدرات الإنتاج المحلي فرصاً لتقوية سلاسل التوريد وتطوير القدرات الصناعية، وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبها قالت مارينا ستراتيفا الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زاخ، إن تأسيس منشأتهم التصنيعية في رأس الخيمة يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو زاخ، وانطلاقاً من هذه القاعدة الإستراتيجية تهدف "زاخ" إلى توفير ألواح شمسية عالية الجودة وحلول مخصصة للواجهات المدمجة بالطاقة الشمسية، تلبي المتطلبات المتطورة للعملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

وأضافت أن "راكز" وفرت لهم البنية التحتية وبيئة الأعمال اللازمتين لدعم طموحاتهك التصنيعية، معربة عن تطلعهم إلى توسيع قدراتهم والمساهمة في تحول المنطقة نحو حلول طاقة أكثر نظافة واستدامة.

وتعتزم زاخ، في إطار خططها المستقبلية، توسيع عملياتها ورفع طاقتها الإنتاجية من الوحدات الشمسية إلى أكثر من 1.8 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، وستستهدف منتجاتها بشكل رئيسي أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أسواق في أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتعود بداية "FAERS" العلامة التجارية الرئيسية لشركة زاخ في مجال تقنيات الطاقة الشمسية، إلى عام 2017 عندما انطلقت كمبادرة للبحث والتطوير في أذربيجان، قبل أن تتطور إلى تصنيع التقنيات الكهروضوئية على نطاق صناعي، من خلال حلول مصممة خصيصاً للعمل في البيئات الصحراوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتواصل "راكز" تعزيز منظومتها الداعمة للمصنعين العاملين في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التي تركز على الاستدامة، من خلال توفير البنية التحتية والمرافق وخدمات دعم الأعمال اللازمة لتطوير قدرات الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق العمليات، ومن خلال تمكين الشركات العاملة في هذه القطاعات الناشئة من التصنيع انطلاقاً من رأس الخيمة، تسهم "راكز" في دعم نمو الصناعات المستدامة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية والإقليمية.