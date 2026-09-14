صادرات كوريا لتكنولوجيا المعلومات تسجل 59.98 مليار دولار خلال أغسطس

سيئول في 14 سبتمبر/ وام/ سجلت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقما قياسيا جديدا خلال شهر أغسطس الماضي، مدفوعةً بالاستثمارات العالمية المتواصلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم "الاثنين" عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، وأوردتها وكالة أنباء "يونهاب"، أن قيمة الشحنات الصادرة من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت 59.98 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، بزيادة 162.6% من 22.84 مليار دولار أمريكي خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وأوضحت البيانات أن حصة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكلت 61% من إجمالي الصادرات للبلاد خلال الشهر الماضي لتتجاوز 60% لأول مرة .

وقالت الوزارة إن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الفائض التجاري في هذا القطاع حاجز الـ 40 مليار دولار.

وعلى صعيد المنتجات، قفزت صادرات أشباه الموصلات 209% على أساس سنوي لتصل إلى 46.67 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وسط توسع استثمارات كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

-خلا -