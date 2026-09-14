سفارة الإمارات وجامعة المالديف الوطنية تحتفلان بيوم المرأة الإماراتية

ماليه - المالديف في 14 سبتمبر/ وام/ نظّمت سفارة دولة الإمارات في ماليه، بالشراكة مع جامعة المالديف الوطنية، فعالية خاصة للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، والتي أقيمت هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، بحضور معالي إروثيشام آدم، وزيرة خارجية جمهورية المالديف.

وسلطت هبة الجنيبي، القائمة بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في ماليه الضوء على التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية، وهي مسيرة استلهمت رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتتواصل اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبرعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت الجنيبي: "يمثل هذا الشعار مرحلة جديدة تتجاوز مفهوم التمكين التقليدي، واصفةً المرأة الإماراتية اليوم بأنها نموذج ملهم للنساء في كل مكان"، مشيرة إلى أن السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023-2031 ورؤية أم الإمارات 50:50 ترسمان مسار دولة الإمارات انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071.

من جهتها هنّأت معالي الوزيرة حكومة وشعب ونساء دولة الإمارات بهذه المناسبة.

وقالت: "تؤكد جهود دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة ما يمكن تحقيقه عندما تكون مشاركة المرأة محورية في بناء الوطن. ويصادف هذا العام مرور خمسين عاماً على عضوية المالديف في منظمة التعاون الإسلامي، وهي مناسبة ملائمة للاحتفاء بإنجازات المرأة في العالم الإسلامي."

كما أشادت معاليها بالعلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين، والحرص المشترك على تنمية التعاون الوثيق بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تقدمت معاليها بالشكر إلى السفارة على تنظيم الفعالية.

واختُتمت الفعالية بتأكيد الجانبين على التزامهما بالشراكات ومواصلة التعاون لدعم تمكين المرأة والتنمية المستدامة في دولة الإمارات والمالديف.