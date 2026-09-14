"زايد لأصحاب الهمم" تقدم برنامجاً ثقافياً في "معرض أبوظبي للكتاب"

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ تشارك هيئة زايد لأصحاب الهمم في فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، التي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، ببرنامج ثقافي ومعرفي وتفاعلي متنوع، يعكس رؤيتها في تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز وصولهم إلى المعرفة والثقافة، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم بوصفهم شركاء فاعلين في المجتمع وصناعة المستقبل.

وتأتي مشاركة الهيئة من خلال جناح يقدم مبادرات معرفية وإصدارات متخصصة وورشاً وتجارب تفاعلية، تجمع بين القراءة والإبداع والتكنولوجيا المساعدة، وتتيح للزوار من مختلف الفئات التعرف إلى خدمات الهيئة ومبادراتها، في إطار حرصها على ترسيخ ثقافة المعرفة وتعزيز الوصول الميسّر إليها للجميع.

وأكدت الهيئة أن مشاركتها في المعرض تؤكد إيمانها بأن المعرفة والثقافة حق للجميع، وأن تمكين أصحاب الهمم لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يمتد إلى توفير المنصات التي تتيح لهم القراءة والإبداع والتعبير عن أفكارهم، ومشاركة تجاربهم، والإسهام في إنتاج المعرفة.

وأضافت أن برنامج الهيئة في الدورة الجديدة يجمع بين إتاحة المعرفة وتعزيز الإبداع والتمكين الثقافي، ويسلط الضوء على قدرات أصحاب الهمم وإبداعاتهم، إلى جانب دور الشباب والأسرة والشركاء في بناء مجتمع معرفي أكثر شمولًا، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات وعام الأسرة 2026.

وتسلط الهيئة خلال مشاركتها الضوء على مبادرة "ابتسم"، بالتعاون مع مركز اللوتس هولستيك، بجانب إطلاق "القاموس الإماراتي لعلم النفس" بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات ومركز أبوظبي للغة العربية.

وتشارك في جناح الهيئة طالبات أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات بمجموعة من الكتب والقصص والإبداعات الأدبية، بجانب تقديم ورش حية وأنشطة وفعاليات تفاعلية تسهم في إبراز مواهب الطالبات وتعزيز حضورهن الثقافي.

وتقدم إدارة رعاية المكفوفين التابعة للهيئة برنامجاً متخصصاً يركز على التكنولوجيا المساعدة والقراءة الرقمية، من خلال التعريف بالتطبيقات والأدوات الذكية التي تمكّن الأشخاص المكفوفين من القراءة وتعزز استقلاليتهم الرقمية، إلى جانب تقديم تجارب عملية للزوار.

وتشمل المشاركة ورشة "برايل.. من النقاط إلى الكلمات"، وعرض مجموعة من إصدارات برايل، إضافة إلى جلسة تثقيفية تفاعلية بعنوان "لماذا نفقد الحافز؟"، بجانب جلسات قراءة للأطفال المكفوفين بالتعاون مع دار الهدهد للنشر والتوزيع.

ويشارك مجلس شباب هيئة زايد لأصحاب الهمم في برامج المعرض من خلال جلسة بعنوان "نقرأ باختلافنا... ونتعلم معًا"، والتي تعقد يوم غد، فيما يخصص جناح الهيئة مساحة لإبراز مؤلفات وإبداعات موظفيها، بجانب تقديم مجموعة من التجارب والورش التفاعلية.

وتشهد المشاركة توقيع مذكرتي تفاهم مع مركز أبوظبي للغة العربية وأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، لتعزيز الشراكات المعرفية والثقافية والتعليمية الداعمة لتمكين أصحاب الهمم.

وتأتي مشاركة الهيئة امتدادًا لجهودها المتواصلة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي شهدت في الدورات السابقة مبادرات نوعية لإتاحة المعرفة، من بينها مبادرة "أنامل تقرأ"، وإصدارات بطريقة برايل، إلى جانب الورش التفاعلية والخدمات المساندة.