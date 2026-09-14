"أبوظبي للكتاب" / رحلات مدرسية تعزز شغف الطلبة بالقراءة

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ تستقبل أروقة معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 رحلات مدرسية من مختلف المؤسسات التعليمية في تجربة تجمع بين المعرفة والثقافة والتفاعل المباشر مع الكتاب.

وتأتي الزيارات المدرسية إلى المعرض في إطار ما يوفره من برامج وأنشطة تعليمية وثقافية تستهدف الأطفال واليافعين، وتسهم في تعريف الطلبة بمختلف مجالات صناعة الكتاب والنشر، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف على دور النشر والمؤسسات الثقافية المشاركة، إلى جانب اكتشاف إصدارات متنوعة تتناسب مع اهتماماتهم وأعمارهم، والتفاعل مع الكتاب والمؤلفين والمبدعين.

كما تشكل هذه الزيارات فرصة لربط ما يتعلمه الطلبة داخل الفصول الدراسية بتجربة ثقافية حية وتشجيعهم على اختيار الكتب التي تلبي اهتماماتهم وتوسع مداركهم.

ويقدم المعرض للطلبة برنامجاً تعليمياً متنوعاً يتضمن أنشطة وورشاً تفاعلية تسهم في تنمية مهارات القراءة والكتابة والتفكير والإبداع، وتوفر بيئة محفزة للأطفال واليافعين للتعبير عن أفكارهم واكتشاف مواهبهم، بما يعزز دور المعرض بوصفه منصة معرفية وثقافية موجهة إلى مختلف فئات المجتمع.

ويوفر البرنامج التعليمي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 للأطفال واليافعين مساحات واسعة للاستكشاف والتعبير والإبداع، ويضعهم في صميم التجربة الثقافية والمعرفية، من خلال مجموعة متكاملة من الجلسات وورش العمل التي تتوزع على أيام المعرض، الذي يقام من 13 إلى 18 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

ويحرص المعرض من خلال البرنامج التعليمي على مواكبة توجهات الدولة في عام الأسرة، إذ يقدم تجارب جديدة ونوعية تجمع الأطفال واليافعين والأسر والمؤسسات التعليمية في مساحة ثقافية واحدة.