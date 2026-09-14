الحرس الوطني يفتح آفاق الالتحاق أمام المواطنين عبر مجالس الإمارات

أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / أعلن الحرس الوطني عن تنظيم منصة للاستقطاب والتوظيف في عدد من مجالس الإمارات بمختلف مناطق الدولة، خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، في مبادرة تهدف إلى الوصول المباشر إلى الكفاءات الوطنية، والتعريف بالفرص الوظيفية والمسارات المهنية المتاحة أمام المواطنين الراغبين في الانضمام إلى صفوف الحرس الوطني.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الحرس الوطني لتطوير آليات استقطاب الكفاءات الوطنية، وتعزيز التواصل المباشر مع أبناء المجتمع، والوصول إلى المواطنين في مختلف مناطق الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة واستقطاب الطاقات الوطنية القادرة على الإسهام في أداء رسالة الحرس الوطني وواجباته.

وتتيح منصة الاستقطاب للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالحرس الوطني التعرف على بيئة العمل والفرص الوظيفية والمسارات المهنية المتاحة، إلى جانب البرامج التدريبية والتطويرية ومتطلبات وإجراءات الالتحاق، كما توفر لهم فرصة التواصل المباشر وطرح الاستفسارات والحصول على المعلومات المتعلقة بمراحل وإجراءات التوظيف.

وتقام المنصة في مجلس شخبوط بأبوظبي، ومجلس زاخر في العين، ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومجلس البرشاء في دبي، ومجلس ضاحية السيوح في الشارقة، وقاعة البيت المتوحد في أذن برأس الخيمة، ومجلس البدية المجتمعي في الفجيرة.

وتجسد المبادرة حرص الحرس الوطني على الاستثمار في أبناء الوطن، واستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط والجاهزية، وفتح آفاق مهنية أمام المواطنين تمكنهم من الإسهام بفاعلية في أداء الواجب الوطني وخدمة دولة الإمارات.

ويعكس اختيار مجالس الإمارات لاحتضان منصة الاستقطاب ما تتمتع به من دور مجتمعي بارز بوصفها ملتقيات وطنية تجمع أبناء المجتمع، ومنصات فاعلة للتواصل معهم، بما يتيح للحرس الوطني الاقتراب بصورة أكبر من الكفاءات الوطنية، وتعريفها بالفرص المهنية المتاحة ومتطلبات الالتحاق بالعمل العسكري.