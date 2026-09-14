طيران الإمارات تستقبل موسم الشتاء بزخم قوي في الحجوزات

دبي في 14 سبتمبر / وام / اختتمت طيران الإمارات موسم الصيف بأداء فاق التوقعات، كما تستقبل موسم الشتاء بزخم قوي في الحجوزات عبر نطاق متزايد من الأسواق، بالتوازي مع مواصلة استثماراتها في الأسطول والمنتجات الرائدة في القطاع، وتوسيع شبكتها العالمية، ومنح العملاء مزيداً من المرونة في الحجوزات وتأمين شامل للسفر.

وتسجل حجوزات موسم الشتاء، الذي يبدأ في أواخر أكتوبر، مؤشرات إيجابية، رغم التحول الملحوظ في سلوك العملاء نحو اتخاذ قرارات السفر في وقت أقرب إلى موعد الرحلة.

وتشمل الأسواق التي يتقدم فيها الطلب حالياً على مستويات العام الماضي كلاً من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند والبرتغال ومصر وغانا وكولومبيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، إلى جانب نيبال عبر شراكة طيران الإمارات مع فلاي دبي.

كما تواصل دولة الإمارات تسجيل طلب قوي على السفر إلى الخارج، في حين يتواصل نمو الطلب على السفر في الدرجات الممتازة على متن طيران الإمارات.

وتواصل شبكة طيران الإمارات توسعها مع دخول موسم الشتاء، من خلال إضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات ونشر مزيد من أحدث طائراتها في عدد من الأسواق الرئيسية.

وتنضم هلسنكي إلى شبكة طيران الإمارات اعتباراً من 1 أكتوبر، مع تشغيل الخدمة بطائرة الإيرباص A350، وتخدم هذه الطائرة حالياً 30 وجهة انطلاقاً من دبي، على أن يرتفع العدد إلى 36 وجهة بحلول نهاية العام.

كما تزيد طيران الإمارات طاقتها على عدد من الخطوط لتلبية الطلب المتنامي، وستحصل أكرا وطوكيو ناريتا وهو تشي منه وهانوي على رحلة يومية ثانية، فيما ستتم ترقية إحدى الرحلات اليومية إلى دلهي لتشغيلها بطائرة الإيرباص A380.

ومن المقرر أن تبدأ طائرات الإمارات الإيرباص A350 خدمة لارنكا ومالطا ونيروبي وهامبورغ اعتباراً من أواخر أكتوبر، تليها موريشيوس في نوفمبر، كما ستدخل طائرات البوينج 777 المحدثة الخدمة إلى ستوكهولم في أكتوبر وفرانكفورت في نوفمبر، لتصل أحدث منتجات طيران الإمارات على متن الطائرة إلى مزيد من الأسواق.

وإلى جانب شبكتها الخاصة، توفر طيران الإمارات لعملائها الوصول إلى 1750 مدينة إضافية من خلال 168 شراكة بالرمز وإنترلاين والنقل متعدد الوسائط.

وفي المتوسط، يواصل أكثر من 13 ألفاً من عملاء طيران الإمارات يومياً رحلاتهم إلى وجهاتهم على خدمات تشغلها شركات طيران شريكة.

وأصبحت الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي إحدى الركائز الرئيسية لتجربة الربط عبر مركز دبي، وتوفر الناقلتان اليوم الوصول إلى أكثر من 214 وجهة فريدة في أكثر من 100 دولة، مع أكثر من 4600 خيار للربط عبر دبي.

ويستطيع عملاء طيران الإمارات الوصول إلى أكثر من 100 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي، فيما يمكن لمسافري فلاي دبي الوصول إلى أكثر من 140 وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات.

وخلال شهري يوليو وأغسطس، نقلت طيران الإمارات أكثر من 8.6 مليون مسافر، مع الحفاظ على معدلات إشغال قوية للمقاعد عبر شبكتها.

وتعمل الناقلة حالياً بنحو 93% من طاقتها التشغيلية التي كانت متاحة قبل الاضطرابات، فيما يواصل الطلب ارتفاعه مع اقتراب موسم السفر الشتوي.

وسجلت رحلات طيران الإمارات من وإلى مناطق غرب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأميركيتين وأفريقيا معدلات إشغال تجاوزت 75% خلال الصيف، مع أداء قوي بصورة خاصة على الخطوط من وإلى إندونيسيا وكوت ديفوار، وعبر مختلف وجهات المملكة المتحدة.

كما ارتفع الطلب على الدرجة السياحية الممتازة في مختلف أنحاء شبكة الناقلة، وسجلت الأميركتان أعلى معدلات النمو في الطلب على هذه الدرجة.

وواصلت دبي بدورها استقطاب أعداد كبيرة من الزوار، ففي أواخر أغسطس وحده، وصل إلى دبي على متن رحلات طيران الإمارات أكثر من نصف مليون مسافر، بنمو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشملت حركة الوصول مقيمين عائدين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، ومقيمين جدداً انتقلوا إلى دبي للعيش والعمل، إلى جانب زوار اختاروا المدينة لقضاء عطلة في أواخر الصيف.

ومنذ بداية عام 2026، تسلمت طيران الإمارات 18 طائرة، تشمل 11 طائرة إيرباص A350 إضافة إلى 7 طائرات شحن من طراز بوينج 777، ومن المقرر أن تنضم إلى الأسطول 6 طائرات إيرباص A350 إضافية قبل نهاية ديسمبر.

وحتى اليوم، استكملت 104 طائرات برنامج التحديث الشامل لأسطول طيران الإمارات، تشمل 53 طائرة بوينج 777 و51 طائرة إيرباص A380.

وبذلك يرتفع عدد الطائرات التي توفر الدرجة السياحية الممتازة وأحدث منتجات المقصورات لدى الناقلة إلى 137 طائرة، على أن يصل العدد إلى 155 طائرة بحلول نهاية ديسمبر.

وتتوفر الدرجة السياحية الممتازة حالياً على الرحلات إلى 90 وجهة، على أن تنضم إليها 6 وجهات إضافية قبل نهاية هذا العام، من بينها باريس، دلهي، ستوكهولم وغيرها.

وتواصل طيران الإمارات أيضاً تطوير تجربة الاتصال على متن طائراتها، إذ جهزت 50 طائرة من أسطولها بخدمة "ستارلينك"، فيما تتقدم عمليات التركيب بالتوازي مع برنامج تحديث الأسطول، لتوفير إنترنت عالي السرعة على متن الطائرة أمام أعداد أكبر من العملاء.