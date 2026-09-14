اتفاقية استراتيجية بين "المصرف" و Moody’s لتعزيز المعلومات المتعلقة بالمخاطر والقدرات الائتمانية

أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / وقّع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف" اتفاقية استراتيجية مع Moody’s، المزود العالمي للمعلومات المالية وتقييم المخاطر، في خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات البنك في إدارة المخاطر والائتمان من خلال البيانات والرؤى والتكنولوجيا المتقدمة.

وجرى إبرام الاتفاقية خلال حفل توقيع أُقيم في أبوظبي، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من المصرف و Moody’s.

ويعكس هذا التعاون وفق بيان صحفي صادر اليوم، التزام المؤسستين بالاستفادة من المعلومات المتقدمة والخبرات المتخصصة في المخاطر لدعم اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى البيانات، في ظل بيئة مالية تزداد تعقيداً.

وستدعم هذه الشراكة تركيز المصرف المستمر على تعزيز إطار إدارة المخاطر، وتحسين عملية اتخاذ القرارات الائتمانية، وبناء قدرات مرنة واستشرافية تدعم النمو المستدام.

وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إننا نؤمن في المصرف بأن النمو المستدام يقوم على قوة قدرتنا على فهم المخاطر، واستباق التغيرات، واتخاذ قرارات مدروسة، ويمثل تعاوننا مع Moody’s خطوة مهمة نحو تطوير قدراتنا في إدارة المخاطر والائتمان من خلال معلومات أعمق وبيانات وتكنولوجيا متقدمة.

وأضاف أنه مع استمرار تطور المشهد المالي، تتيح لنا الشراكات من هذا النوع تعزيز مرونتنا، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتحقيق قيمة أكبر لمتعاملينا والأطراف ذات العلاقة، بينما نواصل العمل على ترسيخ مكانة المصرف كمؤسسة أكثر مرونة وذكاءً واستعداداً للمستقبل.

وقال وائل جاد الله، المدير العام ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى Moody’s، إن الوكالة ومن خلال تعزيز الأتمتة والكفاءة وتوفير رؤى أعمق عبر مختلف مراحل العملية الائتمانية، تساعد موديز البنك على بناء نموذج تشغيلي جاهز للمستقبل، يتيح اتخاذ قرارات إقراض أسرع وأكثر استنارة، ويعزز الحوكمة وإدارة المخاطر.

وحضر حفل التوقيع ممثلون رفيعو المستوى من المؤسستين.

ومثّل المصرف كل من فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي؛ ومعتز خليل، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات؛ وصفية المرزوقي، رئيس الائتمان؛ وميريل بايلا، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة؛ وروهيت كومار، رئيس إدارة المخاطر، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من إدارات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والائتمان، والمخاطر، وتقنية المعلومات، والخدمات المصرفية الإسلامية، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة المشاريع، وإدارة الأعمال.

ومثّل Moody’s كلٌّ من وائل جاد الله، المدير العام ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ وبريندان غافاغان، المديرالأول لمنطقة الشرق الأوسط؛ وراغافيندرا كاتاغادي، مدير، الإمارات العربية المتحدة؛ وبلين كونان، مدير، الإمارات العربية المتحدة؛ وعلي عبدالله، مدير، الإمارات العربية المتحدة؛ وأناند ثيرونيلّاي رادهاكريشنان، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.