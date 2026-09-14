الإمارات للدواء تحتفي بكوادرها النسائية

دبي في 14 سبتمبر/ وام/ احتفت مؤسسة الإمارات للدواء بكوادرها النسائية ضمن فعاليات يوم المرأة الإماراتية، بتنظيم فعالية خاصة تقديرًا لعطائهن وإسهاماتهن في أداء رسالة المؤسسة وتطوير العمل الدوائي والتنظيمي وحماية صحة المجتمع.

وأكدت الدكتورة وداد بوحميد، مديرة إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بالحضور الفاعل لابنة الإمارات وإسهاماتها النوعية في مسيرة التنمية، وبما أظهرته من كفاءة واقتدار في تحمّل المسؤوليات والمشاركة في صنع القرارات ودعم جهود التطوير في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن إنجازاتها تعكس دورها المتنامي في تحقيق الأولويات الوطنية وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأفادت بأن شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2026، "بنظهر الأقوى والأفضل"، يجسد الثقة بقدرات ابنة الإمارات، ويعبر عن إرادة متجددة للبناء على ما تحقق والتطلع إلى آفاق أرحب للمشاركة والعطاء.

وأوضحت أن الدعم المتواصل الذي حظيت به المرأة منذ قيام الاتحاد أسهم في تهيئة بيئة عززت حضورها وفتحت أمامها مجالات واسعة في التعلم والعمل والابتكار.